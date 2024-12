Saltillo: instalación de lonas en la Catedral de Santiago no afectan su estructura

Ledezma explicó que la instalación de las lonas se llevó a cabo utilizando argollas ya presentes en las torres de la Catedral , las cuales forman parte de la estructura original del edificio . Estas argollas, aunque no se utilizan con frecuencia debido al alto costo de las impresiones y el limitado presupuesto de la parroquia, ya estaban instaladas y no fueron alteradas para este fin.

“Si tú vas y ves la catedral, ya tiene la misma estructura de la torre con las argollas de donde se sostiene esto”, explicó el padre Ledezma. Aseguró que no hubo necesidad de realizar trabajo adicional en las paredes de las torres ni en el edificio principal de la iglesia, lo que garantiza que no se produjo ningún daño en la estructura.

El padre también destacó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no presentó ninguna objeción respecto a la instalación de las lonas, que fue revisada previamente por el gobierno estatal. “Las argollas ya son muy antiguas y el INAH no hizo ninguna observación porque no se altera nada del recinto. No hay ninguna obra civil y la lona es tela que no pesa”, añadió Ledezma.

Esta instalación se realizó dentro del presupuesto asignado por el gobierno del estado, con el fin de recordar a los feligreses y ciudadanos la visita al Vaticano, sin que ello afectara la integridad histórica y arquitectónica de la Catedral de Santiago.