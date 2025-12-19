Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres lleva apoyos al ejido Plan de Ayala

Saltillo
/ 19 diciembre 2025
    Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres lleva apoyos al ejido Plan de Ayala
    Se entregaron pañales y leche a madres de familia del ejido como apoyo al bienestar familiar. FOTO: CORTESÍA

Durante la actividad se entregaron apoyos directos a mujeres de esta comunidad rural

El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo una jornada de proximidad social en el ejido Plan de Ayala, donde se entregaron apoyos a mujeres y familias de esta comunidad rural como parte de las acciones de atención integral que impulsa el Gobierno Municipal.

La jornada fue encabezada por Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quien, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, realizó la entrega de apoyos consistentes en pañales y leche a madres de familia del ejido, con el objetivo de contribuir al bienestar de quienes desempeñan un papel central en el cuidado y desarrollo de niñas y niños.

“Esta actividad forma parte de las acciones que impulsamos para el fortalecimiento del bienestar integral de las mujeres y sus familias, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la crianza, el cuidado y el desarrollo de las nuevas generaciones”, expresó la funcionaria durante el evento.

La jornada se desarrolló en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural e incluyó además la entrega de juguetes a niñas y niños del ejido Plan de Ayala, como una forma de generar momentos de alegría y reforzar la convivencia familiar y comunitaria.

$!La actividad buscó fortalecer el bienestar integral de las mujeres y reconocer su papel en la crianza y el cuidado de los niños.
La actividad buscó fortalecer el bienestar integral de las mujeres y reconocer su papel en la crianza y el cuidado de los niños. FOTO: CORTESÍA

Fernández Tonone explicó que la entrega de juguetes fue posible gracias a la donación solidaria de mujeres emprendedoras que participaron en bazares organizados en conjunto con Paseo Villalta, lo que permitió sumar esfuerzos entre sociedad civil e instituciones municipales.

“Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso con la atención integral, la igualdad sustantiva y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres”, señaló, al destacar que este tipo de apoyos también generan un impacto positivo en el entorno familiar y comunitario.

Durante la jornada estuvo presente Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del Municipio, quien destacó la importancia de acercar programas y apoyos a las comunidades rurales para fortalecer su desarrollo social.

