Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres lleva apoyos al ejido Plan de Ayala

El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo una jornada de proximidad social en el ejido Plan de Ayala, donde se entregaron apoyos a mujeres y familias de esta comunidad rural como parte de las acciones de atención integral que impulsa el Gobierno Municipal.

La jornada fue encabezada por Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quien, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, realizó la entrega de apoyos consistentes en pañales y leche a madres de familia del ejido, con el objetivo de contribuir al bienestar de quienes desempeñan un papel central en el cuidado y desarrollo de niñas y niños.

“Esta actividad forma parte de las acciones que impulsamos para el fortalecimiento del bienestar integral de las mujeres y sus familias, reconociendo el papel fundamental que desempeñan en la crianza, el cuidado y el desarrollo de las nuevas generaciones”, expresó la funcionaria durante el evento.

La jornada se desarrolló en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural e incluyó además la entrega de juguetes a niñas y niños del ejido Plan de Ayala, como una forma de generar momentos de alegría y reforzar la convivencia familiar y comunitaria.