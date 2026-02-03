Saltillo: intenta cruzar carriles y provoca accidente en Nazario Ortiz Garza

En su intento por incorporarse del carril derecho al carril izquierdo, un automovilista provocó un accidente vial la mañana de este martes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Doctores, en Saltillo.

Juan Francisco ¨N¨, de 24 años, informó que salió del estacionamiento de un banco ubicado en la zona y pretendía incorporarse al carril izquierdo para dirigirse hacia Venustiano Carranza, a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic.

