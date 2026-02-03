Saltillo: intenta cruzar carriles y provoca accidente en Nazario Ortiz Garza

Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Saltillo: intenta cruzar carriles y provoca accidente en Nazario Ortiz Garza
    Daños materiales en las unidades tras la maniobra indebida en carriles de circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El percance dejó daños materiales en ambas unidades involucradas, principalmente en la parte frontal, sin que se reportaran personas lesionadas

En su intento por incorporarse del carril derecho al carril izquierdo, un automovilista provocó un accidente vial la mañana de este martes sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en la colonia Doctores, en Saltillo.

Juan Francisco ¨N¨, de 24 años, informó que salió del estacionamiento de un banco ubicado en la zona y pretendía incorporarse al carril izquierdo para dirigirse hacia Venustiano Carranza, a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic.

$!El percance ocurrió al inicio del puente del distribuidor vial con rumbo a Isidro López Zertuche.
El percance ocurrió al inicio del puente del distribuidor vial con rumbo a Isidro López Zertuche. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante la maniobra, la cual no está permitida en ese punto, el conductor se atravesó al paso de un automóvil Mazda 2, conducido por Gabriel Guadalupe ¨N¨, también de 24 años, quien circulaba con vía libre sobre Nazario Ortiz Garza, lo que derivó en el percance.

$!Ajustadores de aseguradoras arribaron para tomar conocimiento del hecho.
Ajustadores de aseguradoras arribaron para tomar conocimiento del hecho. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Ambas unidades resultaron con daños a la altura del inicio del puente del distribuidor vial con dirección a Isidro López Zertuche, lo que obligó a otros automovilistas a orillarse mientras arribaban autoridades municipales para mover los vehículos y agilizar la circulación.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Al lugar acudieron ajustadores de las compañías aseguradoras para tomar conocimiento del hecho y buscar un acuerdo por los daños ocasionados.

