¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

Mientras las tensiones políticas entre Estados Unidos y Cuba aumentan, la administración presidencial de México ha decidido retomar su histórica neutralidad, la cual se concentra en el apoyo humanitario.

La postura de apoyo humanitario con Cuba fue enfatizada por Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores de México, durante una rueda de prensa.

Aunque la entrega de víveres y suplementos para el apoyo humano no parecen alterar la relación diplomática y económica de México con Estados Unidos, la venta de petróleo, presuntamente, ha mostrado una prioridad en las condiciones estadounidenses con el resto de sus aliados.

DONALD TRUMP HABLA CON CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE CUBA

Tras haberlo discutido en una charla telefónica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el primero de febrero que México no tendrá negociaciones de petróleo con Cuba.

El dos de febrero reiteró dicha afirmación, mientras se hablaba sobre las estimaciones que tiene la administración de Trump sobre Cuba y su calidad de vida.

El presidente Trump aseguró que se mantienen en negociaciones con La Habana para terminar con el embargo de petróleo, al igual que otras limitantes que se tienen contra Cuba.

‘Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento’, comentó Trump a los medios en el Despacho Oval.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió’: Trump

Trump aseguró que el régimen en Cuba estará forzado a entablar un acuerdo con Washington, a causa de las restricciones, especialmente, la del petróleo, tras la intervención en Venezuela.