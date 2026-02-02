¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

Internacional
/ 2 febrero 2026
    ¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no
    ¿México le dará petróleo a Cuba? Estados Unidos y Trump reafirman que no

Estados Unidos anticipa que por las limitaciones del embargo de petróleo, Cuba entable un acuerdo diplomático

Mientras las tensiones políticas entre Estados Unidos y Cuba aumentan, la administración presidencial de México ha decidido retomar su histórica neutralidad, la cual se concentra en el apoyo humanitario.

La postura de apoyo humanitario con Cuba fue enfatizada por Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores de México, durante una rueda de prensa.

Aunque la entrega de víveres y suplementos para el apoyo humano no parecen alterar la relación diplomática y económica de México con Estados Unidos, la venta de petróleo, presuntamente, ha mostrado una prioridad en las condiciones estadounidenses con el resto de sus aliados.

DONALD TRUMP HABLA CON CLAUDIA SHEINBAUM SOBRE CUBA

Tras haberlo discutido en una charla telefónica, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el primero de febrero que México no tendrá negociaciones de petróleo con Cuba.

El dos de febrero reiteró dicha afirmación, mientras se hablaba sobre las estimaciones que tiene la administración de Trump sobre Cuba y su calidad de vida.

El presidente Trump aseguró que se mantienen en negociaciones con La Habana para terminar con el embargo de petróleo, al igual que otras limitantes que se tienen contra Cuba.

Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento’, comentó Trump a los medios en el Despacho Oval.

'Pedí a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y cumplió': Trump

Trump aseguró que el régimen en Cuba estará forzado a entablar un acuerdo con Washington, a causa de las restricciones, especialmente, la del petróleo, tras la intervención en Venezuela.

Andrés "Iscariote" Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

