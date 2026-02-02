Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Adriana Aracely Rivera Pérez fue vista por última vez el 30 de enero de 2026; vestía pantalón verde claro, suéter negro y tenis azules
La Comisión de Búsqueda de Personas del estado activó un protocolo de localización para dar con el paradero de Adriana Aracely Rivera Pérez, mujer de 38 años de edad, cuyo rastro se perdió en Saltillo. De acuerdo con la información oficial difundida, la mujer fue vista por última vez el 30 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su ubicación o de las circunstancias posteriores a su desaparición.
Tras el reporte, la autoridad especializada hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su pronta localización. La ficha de búsqueda incluye la media filiación completa de Adriana Aracely, con el objetivo de facilitar su identificación en caso de que alguna persona cuente con información relevante.
TE PUEDE INTERESAR: Lo golpean sus familiares y rechaza traslado al hospital pese a las lesiones, en Saltillo
Según los datos proporcionados, Adriana Aracely Rivera Pérez nació el 13 de marzo de 1987, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de complexión media y tez blanca. Tiene el cabello largo, ondulado y de color castaño oscuro, así como ojos medianos color café claro. Entre sus rasgos faciales se detallan una nariz achatada, boca mediana y labios delgados.
Como seña particular, se informó que presenta manchas color café en los dientes frontales, un dato que puede resultar clave para su identificación. Respecto a la vestimenta que portaba el día de su desaparición, se indicó que llevaba un pantalón color verde claro, suéter negro y tenis color azul.
La Comisión de Búsqueda reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para avanzar en las labores de localización. Por ello, se habilitaron diversos canales de contacto para recibir reportes ciudadanos, los cuales pueden realizarse de manera directa y sin intermediarios.
Las personas que cuenten con datos sobre el paradero de Adriana Aracely pueden comunicarse a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Asimismo, se mantiene la recepción de información a través de redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, donde también se difunde de manera permanente la ficha correspondiente.
El caso permanece activo y forma parte de los esfuerzos de localización que se mantienen en la región. La autoridad reiteró la importancia de la participación ciudadana para aportar información que permita dar con el paradero de la mujer desaparecida y avanzar en su localización.