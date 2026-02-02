Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo
    La Comisión de Búsqueda solicita apoyo ciudadano para aportar información que ayude a dar con el paradero de Adriana Aracely. FOTO: REDES SOCIALES

Adriana Aracely Rivera Pérez fue vista por última vez el 30 de enero de 2026; vestía pantalón verde claro, suéter negro y tenis azules

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado activó un protocolo de localización para dar con el paradero de Adriana Aracely Rivera Pérez, mujer de 38 años de edad, cuyo rastro se perdió en Saltillo. De acuerdo con la información oficial difundida, la mujer fue vista por última vez el 30 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su ubicación o de las circunstancias posteriores a su desaparición.

Tras el reporte, la autoridad especializada hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su pronta localización. La ficha de búsqueda incluye la media filiación completa de Adriana Aracely, con el objetivo de facilitar su identificación en caso de que alguna persona cuente con información relevante.

TE PUEDE INTERESAR: Lo golpean sus familiares y rechaza traslado al hospital pese a las lesiones, en Saltillo

Según los datos proporcionados, Adriana Aracely Rivera Pérez nació el 13 de marzo de 1987, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de complexión media y tez blanca. Tiene el cabello largo, ondulado y de color castaño oscuro, así como ojos medianos color café claro. Entre sus rasgos faciales se detallan una nariz achatada, boca mediana y labios delgados.

Como seña particular, se informó que presenta manchas color café en los dientes frontales, un dato que puede resultar clave para su identificación. Respecto a la vestimenta que portaba el día de su desaparición, se indicó que llevaba un pantalón color verde claro, suéter negro y tenis color azul.

La Comisión de Búsqueda reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para avanzar en las labores de localización. Por ello, se habilitaron diversos canales de contacto para recibir reportes ciudadanos, los cuales pueden realizarse de manera directa y sin intermediarios.

Las personas que cuenten con datos sobre el paradero de Adriana Aracely pueden comunicarse a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Asimismo, se mantiene la recepción de información a través de redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Coahuila, donde también se difunde de manera permanente la ficha correspondiente.

El caso permanece activo y forma parte de los esfuerzos de localización que se mantienen en la región. La autoridad reiteró la importancia de la participación ciudadana para aportar información que permita dar con el paradero de la mujer desaparecida y avanzar en su localización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mujeres Desaparecidas
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores