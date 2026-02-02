Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado activó un protocolo de localización para dar con el paradero de Adriana Aracely Rivera Pérez, mujer de 38 años de edad, cuyo rastro se perdió en Saltillo. De acuerdo con la información oficial difundida, la mujer fue vista por última vez el 30 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su ubicación o de las circunstancias posteriores a su desaparición.

Tras el reporte, la autoridad especializada hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a su pronta localización. La ficha de búsqueda incluye la media filiación completa de Adriana Aracely, con el objetivo de facilitar su identificación en caso de que alguna persona cuente con información relevante.

Según los datos proporcionados, Adriana Aracely Rivera Pérez nació el 13 de marzo de 1987, mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de complexión media y tez blanca. Tiene el cabello largo, ondulado y de color castaño oscuro, así como ojos medianos color café claro. Entre sus rasgos faciales se detallan una nariz achatada, boca mediana y labios delgados.

Como seña particular, se informó que presenta manchas color café en los dientes frontales, un dato que puede resultar clave para su identificación. Respecto a la vestimenta que portaba el día de su desaparición, se indicó que llevaba un pantalón color verde claro, suéter negro y tenis color azul.