Adán Augusto, la piedra en el zapato de Sheinbaum

  • porJames
    • CARTONES / 2 febrero 2026
    Adán Augusto López Hernández, un político cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó este fin de semana la coordinación de Morena en el Senado.

    Este lunes, durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada al respecto, se deslindó del asunto, asegurado que fue una decisión del senador.

    “Él tomó la decisión y el partido de invitarlo; eso fue lo que nos informó”, refirió.

