Advierte la ONU que corre el peligro de un colapso financiero por cuotas no pagadas

NUEVA YORK- La Organización de Naciones Unidas dijo el viernes que enfrenta un colapso financiero inminente y que se quedaría sin dinero en julio si los países, concretamente Estados Unidos, no pagan sus cuotas anuales, que ascienden a miles de millones de dólares. Altos funcionarios de la ONU dijeron que, de agotarse los fondos, el organismo se vería obligado a cerrar su emblemática sede de Nueva York para agosto. El Consejo de Seguridad de la ONU, órgano integrado por 15 miembros y responsable del mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales, celebra sus reuniones en la sede de las Naciones Unidas. TE PUEDE INTERESAR: Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU También tendría que cancelar la reunión anual de la Asamblea General de líderes mundiales que se celebra en septiembre y cerrar la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que responde a emergencias mundiales como conflictos y catástrofes naturales, dijo. El secretario general de la ONU, António Guterres, envió el jueves una carta a los embajadores de los 196 Estados miembros advirtiéndoles del “colapso financiero inminente”, afirmando que las dificultades económicas de la organización en esta ocasión eran diferentes de las de cualquier periodo anterior, según una copia de la carta a la que tuvo acceso The New York Times. “La crisis se está agravando, amenazando la ejecución de los programas y arriesgando el colapso financiero”, escribió Guterres. “Y la situación se va a deteriorar aún más en un futuro próximo. No puedo exagerar la urgencia de la situación a la que nos enfrentamos ahora”. El 30 de diciembre, la Asamblea General autorizó 3, 450 millones de dólares para el presupuesto de Naciones Unidas de 2026, que cubre los tres pilares básicos de trabajo de la organización: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos. Estados Unidos es responsable de alrededor del 95 por ciento del dinero que se debe a las Naciones Unidas, unos 2,200 millones de dólares, según un alto funcionario de la ONU que informó a los periodistas sobre la crisis presupuestaria del organismo. Ese monto combina las cuotas anuales de Estados Unidos correspondientes a 2025, que no han sido pagadas, y las de 2026, precisó el funcionario de la ONU.

En cuanto a los comentarios, la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas remitió las preguntas al Departamento de Estado, que no respondió de inmediato. Las cuotas anuales de la ONU son obligatorias y se fijan en función del producto interior bruto de cada país, y un Estado miembro puede perder su derecho a voto en las Naciones Unidas por falta de pago. Venezuela, que tiene el segundo mayor monto de cuotas sin pagar, 38 millones de dólares correspondientes a 2025, ha perdido su derecho al voto, y el organismo internacional no espera ningún pago del país sudamericano debido a las sanciones, dijo el funcionario de la ONU. México estaba en el tercer lugar, con una deuda de 20 millones de dólares para 2025, dijo el funcionario, pero se espera que efectúe un pago con retraso. Las dificultades financieras de las Naciones Unidas se deben en gran medida a dos problemas: una crisis de liquidez provocada por los Estados miembros que no pagan sus cuotas o lo hacen con retraso, y una norma financiera, vigente desde 1945, que establece que si la organización no gasta todo el presupuesto, aunque sea por falta de pago de los Estados miembros, debe devolver el dinero a los integrantes. TE PUEDE INTERESAR: Crisis de la ONU y los recortes de EU golpean a Ginebra, cuna del multilateralismo Guterres dijo en su carta que, en esencia, esta norma lleva a las Naciones Unidas a la ruina, e instó a los Estados miembros a pagar sus cuotas en su totalidad y a reformar la regla. “Deja a la organización expuesta a un riesgo financiero estructural y obliga a tomar una dura decisión: los Estados miembros deben aceptar la revisión de nuestras normas financieras, o aceptar la posibilidad muy real del colapso financiero de nuestra organización”, escribió Guterres. El presidente Donald Trump, alegando mala gestión, despilfarro y redundancias, retiró a Estados Unidos a principios de enero de decenas de organizaciones internacionales, entre ellas varias agencias de la ONU, como el Fondo de Población. Trump ya había retirado al país de la UNESCO, la agencia cultural de la ONU; de la Organización Mundial de la Salud; y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y afirmó que Estados Unidos reduciría la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz.