Saltillo: intenta menor incorporarse al periférico y termina derribado por un automóvil

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    Saltillo: intenta menor incorporarse al periférico y termina derribado por un automóvil
    El joven terminó sobre el pavimento después de ser impactado por un automóvil que circulaba con preferencia de paso, de acuerdo con los primeros reportes del percance. ULISES MARTÍNEZ

Las partes involucradas buscaron resolver la situación mediante la aseguradora del vehículo, mientras autoridades de Tránsito tomaban conocimiento del accidente

Un joven motociclista resultó con múltiples golpes tras verse involucrado en un accidente vial cuando circulaba por Javier García Villarreal e intentaba incorporarse al periférico con dirección a Júpiter, donde ocurrió el percance, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta, César Uriel, de 16 años, pasó por encima de las boyas colocadas en la vialidad y, al intentar cruzar, se atravesó al paso de varios vehículos.

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$!Elementos de Tránsito acudieron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar las acciones necesarias para evitar afectaciones mayores a la circulación.
Elementos de Tránsito acudieron para realizar el peritaje correspondiente y coordinar las acciones necesarias para evitar afectaciones mayores a la circulación. ULISES MARTÍNEZ

En ese momento fue impactado por un automóvil Kia Río, conducido por Daniela Elizabeth ¨N¨, de 22 años, quien circulaba con vía libre sobre la arteria. El golpe provocó que el motociclista terminara sobre el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica a César Uriel, quien presentó diversos golpes tras el accidente.

$!Un adolescente de 16 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial cuando intentaba incorporarse al periférico a bordo de una motocicleta.
Un adolescente de 16 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial cuando intentaba incorporarse al periférico a bordo de una motocicleta. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de las lesiones, el joven permaneció en el sitio mientras se realizaban las maniobras correspondientes y se dialogaba con la conductora involucrada.

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras ambas partes buscaban llegar a un convenio a través de la aseguradora del automóvil.

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