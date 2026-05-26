Saltillo: intenta menor incorporarse al periférico y termina derribado por un automóvil

Un joven motociclista resultó con múltiples golpes tras verse involucrado en un accidente vial cuando circulaba por Javier García Villarreal e intentaba incorporarse al periférico con dirección a Júpiter, donde ocurrió el percance, en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta, César Uriel, de 16 años, pasó por encima de las boyas colocadas en la vialidad y, al intentar cruzar, se atravesó al paso de varios vehículos.

En ese momento fue impactado por un automóvil Kia Río, conducido por Daniela Elizabeth ¨N¨, de 22 años, quien circulaba con vía libre sobre la arteria. El golpe provocó que el motociclista terminara sobre el pavimento. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica a César Uriel, quien presentó diversos golpes tras el accidente.

A pesar de las lesiones, el joven permaneció en el sitio mientras se realizaban las maniobras correspondientes y se dialogaba con la conductora involucrada. Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras ambas partes buscaban llegar a un convenio a través de la aseguradora del automóvil.