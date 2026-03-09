Saltillo: intentó abrir paso a ambulancia y terminó chocando en V. Carranza

Un accidente vial se registró en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde participaron dos vehículos y se generó afectación momentánea a la circulación y daños materiales, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte inicial, un automóvil Honda Civic, conducido por Carlos ¨N¨, de 42 años, transitaba por la lateral del periférico e intentó abrir paso a una ambulancia y avanzó.

