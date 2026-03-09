Saltillo: intentó abrir paso a ambulancia y terminó chocando en V. Carranza
Tras el accidente, los conductores movieron sus vehículos a un costado de la vialidad mientras realizaban los trámites correspondientes con sus aseguradoras
Un accidente vial se registró en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde participaron dos vehículos y se generó afectación momentánea a la circulación y daños materiales, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte inicial, un automóvil Honda Civic, conducido por Carlos ¨N¨, de 42 años, transitaba por la lateral del periférico e intentó abrir paso a una ambulancia y avanzó.
Al realizar la maniobra, el vehículo invadió el paso de los automovilistas que contaban con la luz verde sobre Venustiano Carranza, lo que provocó que fuera impactado en la vialidad.
Tras el choque, el automóvil fue golpeado por un Chevrolet Aveo, conducido por Misael ¨N¨, de 31 años, dio un giro y ambos autos quedaron detenidos en medio de la intersección.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas. Los vehículos fueron movidos a un costado de la vialidad para permitir la circulación, mientras los conductores realizaban las llamadas correspondientes con sus aseguradoras.