¿Lo has visto? Reportan desaparición de joven de 23 años en Saltillo

Saltillo
16 enero 2026
    Autoridades mantienen activa la investigación por la no localización del joven de 23 años.

Fue visto por última vez el sábado 10 de enero, cuando salió de su domicilio en la colonia Morelos; vestía pantalón de mezclilla negro, chaqueta camuflajeada y tenis blancos

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Delegación Sureste, mantiene activa una pesquisa para localizar a un joven de 23 años reportado como no localizado en Saltillo. Se trata de Johnatan Giovani Marines Cortes, quien fue visto por última vez en la colonia Morelos y desde entonces no se tiene comunicación con él.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la autoridad ministerial, Johnatan Giovani salió de su domicilio el sábado 10 de enero de 2026 sin informar a dónde se dirigía. Tras su salida, no regresó al hogar y dejó de responder llamadas telefónicas y mensajes, situación que motivó a sus familiares a interponer el reporte formal de desaparición. La Fiscalía recibió el aviso el 14 de enero de 2026, iniciando de inmediato los protocolos de búsqueda correspondientes.

Los registros oficiales indican que el joven nació el 16 de octubre de 2002, es de nacionalidad mexicana y cuenta con una complexión delgada. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y pesa alrededor de 48 kilogramos. Su tez es morena, tiene el cabello corto, ondulado y de color negro, así como ojos café oscuro.

Entre las señas particulares que pueden facilitar su identificación, la Fiscalía destacó que Johnatan Giovani es multitatuado, no cuenta con oído derecho y presenta problemas de habla. Además, tiene perforaciones visibles en el pómulo izquierdo y en la nariz, rasgos que resultan relevantes para su localización.

Respecto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se informó que llevaba un pantalón de mezclilla negro, una chaqueta camuflajeada y tenis blancos. Estos datos forman parte de la ficha de búsqueda difundida por las autoridades, la cual se encuentra activa en distintos canales oficiales y redes de apoyo ciudadano.

La última ubicación conocida del joven corresponde a la colonia Morelos, donde fue visto por última vez el 10 de enero de 2026. Desde esa fecha no se ha tenido rastro confirmado sobre su paradero, por lo que las labores de búsqueda continúan abiertas.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda resultar útil en la localización del joven. En caso de contar con datos relevantes, se pide comunicarse de manera inmediata al número de emergencias 911 o a los teléfonos oficiales de la Fiscalía, a fin de canalizar la información de forma directa y oportuna.

El caso permanece bajo investigación y seguimiento, mientras se mantienen activos los mecanismos institucionales de búsqueda en coordinación con instancias correspondientes.

