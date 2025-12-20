Saltillo: invitan a adoptar y no comprar mascotas en temporada decembrina

En el contexto de la temporada decembrina, cuando suelen incrementarse las decisiones impulsivas relacionadas con la adquisición de mascotas, el Gobierno Municipal de Saltillo lanzó un llamado a la ciudadanía para evitar la compra de animales y optar por la adopción responsable, subrayando que tener un ser sintiente implica un compromiso permanente y no un regalo momentáneo.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache, señaló que antes de adquirir un animal de compañía es fundamental evaluar si se cuenta con las condiciones necesarias para brindarle una vida digna, desde alimentación y atención médica, hasta resguardo adecuado ante las bajas temperaturas. “Primero hay que ser un dueño responsable, tener a los animales en óptimas condiciones, con sombra, alimento y protección, sobre todo ahora que viene la época de frío”, afirmó.

En ese sentido, invitó a la población interesada en sumar un animal a su familia a acudir al Centro de Bienestar Animal, donde actualmente hay perros disponibles para adopción que reciben atención médica, cuidado constante y espacios adecuados mientras esperan un hogar definitivo. “Si a alguien le interesa tener un animalito de compañía, que les va a dar mucho cariño y va a ser muy agradecido, en Bienestar Animal hay animalitos en muy buenas condiciones para eso”, dijo.

Comentó que este espacio ha sido fortalecido con más personal para la atención al público, así como con áreas recreativas que permiten a los animales salir del encierro, caminar, relajarse y convivir. “Los sacamos por grupos todos los días para que tengan área de juego y puedan desestresarse”.

Olache insistió en que la adopción debe ir acompañada de la esterilización y de una visión a largo plazo sobre la responsabilidad que implica cuidar a un animal durante todas las etapas de su vida. “Esterilizar, no comprar y adoptar es una conciencia que debemos asumir como sociedad”, dijo.

Finalmente, adelantó que durante el próximo año se reforzarán las campañas de educación y concientización en materia de bienestar animal, con el objetivo de reducir el abandono y promover una convivencia más responsable. “Un animal de compañía es una gran responsabilidad, desde que es pequeño hasta su etapa adulta, y requiere compromiso, cuidado y conciencia”, concluyó.