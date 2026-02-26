Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando
El conjunto mexicano ganó la final 21-14 ante Jaguars Élite de Jacksonville y ahora la jugadora se prepara para la temporada de la MFL en Monterrey
Con el título en sus manos y la experiencia internacional en su historial, la saltillense Estefanía Georgina Sena Ortiz regresó de Orlando tras coronarse campeona del Torneo Flag Football World Championship U-13.
La jugadora coahuilense fue parte del equipo Raptors de Monterrey, conjunto que representó a México en la competencia disputada en el complejo ESPN Wide World of Sports. Su incorporación al plantel se dio por invitación del propio club regiomontano, que la sumó para encarar este compromiso internacional.
En la final, el representativo mexicano enfrentó a Jaguars Élite de Jacksonville. El duelo concluyó 21-14 a favor del cuadro tricolor, luego de cuatro periodos en los que ambos equipos mantuvieron el marcador cerrado. La escuadra mexicana logró conservar la ventaja en la recta final para asegurar el campeonato de la categoría.
El camino hacia el título incluyó una semifinal ante BGC (MD), rival al que superaron 14-12 en un encuentro de diferencia mínima. Antes, en cuartos de final, las mexicanas vencieron a Passaic County de Nueva Jersey por 39-13, resultado que les permitió instalarse entre los cuatro mejores del torneo.
Durante la competencia, Sena Ortiz tuvo participación en distintos momentos del juego, alternando responsabilidades a la ofensiva y a la defensiva. Aunque se desempeña con regularidad como mariscal de campo en otros equipos, en este torneo cumplió funciones diversas según las necesidades del plantel.
La deportista originaria de Saltillo cuenta con trayectoria en torneos nacionales, donde ha representado a Coahuila en flag football. Entre sus antecedentes recientes figura su intervención en el Campeonato Nacional NFL U-15 celebrado en 2025 en Chihuahua. Además, combina esta disciplina con el rugby, deporte en el que ha sido considerada en procesos de preselección mexicana U-16.
Tras su paso por el certamen internacional, Sena Ortiz se alista para disputar la temporada de la MFL en Monterrey, donde jugará como refuerzo de Avispones de Nuevo León. En su agenda también se contempla la posibilidad de participar en un torneo de flag football en Canadá en los próximos meses, como parte de su continuidad competitiva.