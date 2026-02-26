Estefanía Sena, de Saltillo, se corona campeona en Mundial U-13 de Flag Football en Orlando

Con el título en sus manos y la experiencia internacional en su historial, la saltillense Estefanía Georgina Sena Ortiz regresó de Orlando tras coronarse campeona del Torneo Flag Football World Championship U-13.

La jugadora coahuilense fue parte del equipo Raptors de Monterrey, conjunto que representó a México en la competencia disputada en el complejo ESPN Wide World of Sports. Su incorporación al plantel se dio por invitación del propio club regiomontano, que la sumó para encarar este compromiso internacional.

En la final, el representativo mexicano enfrentó a Jaguars Élite de Jacksonville. El duelo concluyó 21-14 a favor del cuadro tricolor, luego de cuatro periodos en los que ambos equipos mantuvieron el marcador cerrado. La escuadra mexicana logró conservar la ventaja en la recta final para asegurar el campeonato de la categoría.

El camino hacia el título incluyó una semifinal ante BGC (MD), rival al que superaron 14-12 en un encuentro de diferencia mínima. Antes, en cuartos de final, las mexicanas vencieron a Passaic County de Nueva Jersey por 39-13, resultado que les permitió instalarse entre los cuatro mejores del torneo.