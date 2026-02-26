Amor a la Patria

James
por James
CARTONES / 26 febrero 2026
    Amor a la Patria
El PVEM y el PT, partidos aliados de Morena, mantienen su postura de no apoyar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya advirtió que la reforma va en los términos planteados, sin cambios.

