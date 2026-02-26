Amor a la Patria

El PVEM y el PT, partidos aliados de Morena, mantienen su postura de no apoyar la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ya advirtió que la reforma va en los términos planteados, sin cambios.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo’ sobre reforma electoral: PVEM en Coahuila

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones

TE PUEDE INTERESAR: Niega Claudia Sheinbaum que reforma electoral busque regresar a partido único