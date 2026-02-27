El líder de Alemania lanza una contundente advertencia a China sobre el comercio

Por: David Pierson and Jim Tankersley El canciller alemán Friedrich Merz llegó a China el miércoles con una mano tendida y una lista de quejas para sus anfitriones, en la que pedía estrechar los lazos diplomáticos, pero también un alivio de las políticas económicas que, según dijo, impedían la “competencia leal”. Merz, quien antes del viaje se esforzó en decir que no iba a “sermonear” a Pekín, expuso sus críticas en un discurso pronunciado en una reunión del Consejo Asesor Empresarial Germano-Chino, ante un auditorio en el que se encontraba el primer ministro Li Qiang, el segundo funcionario de mayor rango en China. TE PUEDE INTERESAR: OpenAI anuncia inversión de 110 mil mdd y alianza estratégica con Amazon El canciller fue más contundente y más específico en sus críticas que otros líderes occidentales, incluidos los primeros ministros del Reino Unido y Canadá, quienes recientemente viajaron a Pekín para restablecer las relaciones con China en medio de la agitación provocada por el presidente Donald Trump. Merz pidió a China que redujera las subvenciones a sus fabricantes nacionales, que permitiera la subida del valor de su moneda, el renminbi, y que garantizara la continuidad de las exportaciones de materias primas, como los minerales críticos, lo cual beneficiaría a la industria alemana. Hacerlo, dijo, permitiría a Alemania y China forjar un vínculo más estrecho.

“En vista de las incertidumbres causadas por la política aduanera que vemos en todo el mundo”, dijo Merz y se dirigió directamente a Li, “ahora podemos dar un ejemplo diferente en nuestras relaciones bilaterales, mediante la fiabilidad y la seguridad de las relaciones económicas entre nuestros dos países”. Tras una serie de conversaciones con Li y el dirigente chino Xi Jinping, el canciller pareció satisfecho. Anunció el compromiso chino de encargar hasta 120 nuevos aviones al gigante aeroespacial europeo Airbus, y dijo que podrían producirse más acuerdos. “Después de hoy, soy muy optimista”, dijo Merz. “Este es un buen camino para las relaciones germano-chinas, tanto en los próximos meses como en los próximos años”. El planteamiento de Merz en China guardó similitudes con su visita a Washington el año pasado. Allí, elogió a Trump y subrayó la importancia de la alianza de Alemania con Estados Unidos, aunque presionó al presidente para que se inclinara hacia la postura de Merz sobre el apoyo a Ucrania y otras cuestiones. Xi, en sus propios comentarios, habló en términos generales sobre la asociación y su destino común, pero evitó mencionar las fricciones comerciales concretas que Merz y otros dirigentes alemanes han planteado durante mucho tiempo. “Cuanto más caótico e interconectado se vuelve el mundo, más deben reforzar China y Alemania su comunicación estratégica y aumentar la confianza estratégica mutua”, dijo Xi a Merz en la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai de Pekín.

Xi ha estado trabajando para consolidar los lazos con los socios más próximos a Washington en un momento en que muchos de ellos se sienten alienados por el gobierno de Trump. Merz es el más reciente dirigente occidental que ha visitado a Xi desde diciembre, después del presidente de Francia y los primeros ministros de Canadá y el Reino Unido. La reunión del miércoles tuvo lugar en un momento en que las tensiones entre Europa y Estados Unidos son cada vez mayores. Funcionarios de la Unión Europea dijeron el lunes que pondrían en pausa la aplicación de su acuerdo comercial con Estados Unidos después de que la Corte Suprema dictaminara la semana pasada que los aranceles de Trump eran ilegales. Muchos de los gravámenes acordados en ese acuerdo son superiores a los aranceles del 10 por ciento que el presidente ha impuesto desde entonces a las importaciones mundiales. Es probable que Trump esté atento para ver cómo Merz se acerca a Xi. Trump había advertido de que era “peligroso” que el Reino Unido y Canadá miraran a China como respuesta a sus problemas económicos, tras las recientes visitas de sus primeros ministros a Pekín. En su visita de dos días, Merz estuvo acompañado por los directores de más de dos decenas de empresas alemanas, entre ellas Volkswagen, BMW y Siemens. El jueves se reuniría con directivos de Mercedes-Benz en Pekín, antes de viajar al sur, a la ciudad de Hangzhou, para visitar la sede de una empresa china de robótica, Unitree Robotics, y entrevistarse con el presidente de Siemens Energy en China. Las relaciones de Alemania con China se han tensado en los últimos años por las quejas de que Pekín empleaba prácticas desleales que habían contribuido a un creciente desequilibrio comercial que ha provocado una avalancha de exportaciones chinas a Europa. En 2023, Alemania definió a China como “socio, competidor y rival sistémico”, y ha tomado medidas para reducir su dependencia de los productos chinos y ha reforzado los controles de las exportaciones. Los lazos también han sido tensos debido al apoyo de Pekín a Rusia durante la guerra de Ucrania.