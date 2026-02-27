Así se siente Israel ante otra posible guerra con Irán

Por: Aaron Boxerman

En todo Israel, los hospitales han estado realizando simulacros de emergencia mientras la gente comparte la ubicación de refugios antibombas en sus grupos de WhatsApp entre vecinos.

Mientras el presidente Donald Trump decide si atacar Irán o no, el estado de ánimo nacional oscila entre la ansiedad, la resignación y la expectativa. Si ordena un ataque, lo más probable es que arroje a Israel a su segunda guerra con Irán en menos de un año, luego de un conflicto de 12 días en junio.

Ruth Bahaj, de 38 años, residente de Jerusalén, dijo que intentaba mantener una pizca de normalidad; incluso se iba de vacaciones esta semana. Pero ella y su esposa también hicieron preparativos como limpiar y organizar el búnker fortificado de su edificio de departamentos.

“Mucha gente está nerviosa, no duermen por la noche por estar pendientes de las noticias”, dijo Bahaj. “Pero es imposible estar constantemente tenso y preparado por tanto tiempo”.

Trump comenzó el mes pasado a amenazar con atacar Irán, luego de que los dirigentes iraníes iniciaran una sangrienta represión de las protestas masivas que pedían el fin del autoritario régimen clerical del país. Ha ordenado una concentración de fuerza militar estadounidense sin precedentes en la región desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003.

Pero también ha alternado entre declarar su disposición a atacar Irán y expresar el deseo de aprovechar un momento de debilidad en el país para llegar a un nuevo acuerdo diplomático que frene el programa nuclear iraní.

Funcionarios estadounidenses han mantenido rondas de conversaciones con sus homólogos iraníes, sin llegar hasta ahora a ningún acuerdo que pudiera evitar otra ronda de enfrentamientos.

Los israelíes judíos suelen hacer el servicio de reserva obligatorio en el ejército, por lo que muchos se aferran a los rumores sobre quién ha sido llamado a filas en un intento de descifrar si una guerra podría ser inminente.

Muchos israelíes comparten la opinión del primer ministro Benjamín Netanyahu de que los programas nuclear y de misiles del gobierno iraní representan una amenaza existencial para su país —dado que los dirigentes de Irán piden abiertamente la destrucción de Israel—, y apoyaron con entusiasmo las protestas antigubernamentales de los últimos meses en Irán.

Pero amplios sectores del público israelí parecen igualmente reacios a sumarse a una segunda guerra con Irán en menos de un año, salvo que la consideren necesaria. En una encuesta realizada por el Instituto Israelí para la Democracia, un grupo de investigación, aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que solo estarían a favor de unirse a una guerra estadounidense si Israel fuera atacado primero.

Detrás de eso existe la sensación de que otro conflicto entre ambos países podría ser más prolongado y mortífero que la guerra de junio, cuando Israel lanzó una campaña aérea contra los programas nucleares y los líderes militares de Irán.

Irán respondió disparando oleadas de misiles balísticos contra Israel, lo que obligó a millones de residentes a refugiarse en búnkeres fortificados, a menudo por horas. Las defensas aéreas israelíes, reforzadas por baterías antimisiles estadounidenses, interceptaron muchos de los misiles, pero al menos 32 personas murieron, según el gobierno israelí.

Los ataques con misiles dañaron un hospital, una universidad y una refinería de petróleo, y alcanzaron bases militares de la zona de Tel Aviv y sus alrededores.