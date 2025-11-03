Saltillo: Invitan a disfrutar el Pan de Muerto Monumental

Saltillo
/ 3 noviembre 2025
    Saltillo: Invitan a disfrutar el Pan de Muerto Monumental
    El evento se llevará a cabo el martes 4 de noviembre a las 19:00 horas en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza. FOTO: CORTESÍA

Esta actividad es parte del Festival de las Ánimas que busca preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la convivencia familiar

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a todas las familias a disfrutar del tradicional Pan de Muerto Monumental, uno de los eventos más esperados dentro del Festival Ánimas del Desierto 2025, que celebra las tradiciones y el arte en torno al Día de Muertos.

La cita es este martes 4 de noviembre a las 19:00 horas en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, ubicada en la Alameda Zaragoza, donde los asistentes podrán compartir este símbolo gastronómico de la temporada en un ambiente familiar y festivo.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este evento se realiza en coordinación con la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos El Fénix, quienes se suman a la celebración para preservar y promover las tradiciones mexicanas.

Además del pan monumental, la cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2025 ofrecerá una amplia variedad de actividades culturales y artísticas. A las 19:00 horas, en el Teatro Garnica, se presentará la obra “¿Quién se tragó el pan?”, una divertida comedia de enredos a cargo de JaJaJa Teatro, ideal para toda la familia.

Más tarde, a las 20:30 horas, el investigador Oziel Ochoa ofrecerá la charla “Entre sombras: misterios del más allá”, centrada en relatos y experiencias sobre actividad paranormal, en el auditorio del Centro Cultural Teatro García Carrillo.

A la misma hora, el colectivo Arteaga Grindhouse, bajo la coordinación de José Luis Elizalde, proyectará la película “El círculo” dentro del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios, en la Escuela Álvaro Obregón (calle Álvaro Obregón #717, Zona Centro).

Como parte de las actividades permanentes, se mantiene el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con intervenciones artísticas en el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y Plaza de la Nueva Tlaxcala.

Asimismo, continúan abiertas las exposiciones “Calaveras Saraperas” y “Sonríe con la Catrina”, instaladas en diferentes centros comunitarios de la ciudad, reafirmando que Saltillo vive intensamente el arte, la tradición y la identidad que distingue a esta temporada de Día de Muertos.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

