Saltillo: Invitan a mujeres a participar en el Xtreme Rally en la Ruta Recreativa

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Saltillo: Invitan a mujeres a participar en el Xtreme Rally en la Ruta Recreativa
    La actividad es organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres. CORTESÍA

El evento será en conmemoración del Día de la Mujer Mexicana

En el marco del Día de la Mujer Mexicana, este domingo 15 de febrero se llevará a cabo el Xtreme Rally en la Ruta Recreativa, una actividad dirigida a promover la convivencia, el trabajo en equipo y el empoderamiento femenino.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, se invitó a las saltillenses a conformar equipos de siete integrantes para participar en esta experiencia dinámica que combinará actividad física y retos colaborativos.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres avanzan en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Coahuila, pese a barreras

La directora del Instituto, Vanessa Fernández Tonone, informó que el evento se realizará de 8:00 a 10:30 de la mañana, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.

Detalló que la explanada del Ateneo Fuente será el punto de encuentro, donde se instalará un circuito que incluirá actividades como ciclismo, carreras de relevos y diversas pruebas de esfuerzo.

Para quienes deseen participar o recibir más información, se puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 844-415-28-15.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

