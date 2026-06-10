Saltillo: invitan a participar en la Carrera 8K del Sagrado Corazón de Jesús

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    Saltillo: invitan a participar en la Carrera 8K del Sagrado Corazón de Jesús
    En conferencia de prensa dieron a conocer los detalles de esta carrera. KATYA GONZÁLEZ

Se realizará el 14 de junio con categorías para todas las edades, premios en efectivo y una expectativa de participación superior a los 300 corredores.

Con el objetivo de fomentar la convivencia familiar, la fraternidad y la práctica del deporte, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús invitó a la ciudadanía a participar en la Carrera 8K que se llevará a cabo el próximo 14 de junio de 2026 a las 7:30 de la mañana.

Durante la presentación del evento, el párroco Sergio García Rosales destacó que esta actividad busca reunir a las familias en un ambiente de amistad y convivencia.

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“Todas las actividades que hemos venido preparando y organizando son para que podamos agradar a Dios, encontrarnos en paz. Porque para Dios es grato ver a sus hijos reunidos en la amistad y la convivencia”, expresó.

La competencia contará con categorías varonil y femenil en los grupos de edad de 15 a 19 años, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y mayores de 50 años, con premios en efectivo de entre 200 y 500 pesos.

La premiación para los ganadores absolutos será de 4 mil 500 pesos para el primer lugar, 2 mil 500 para el segundo y mil 500 pesos para el tercero, tanto en la rama varonil como femenil.

Además, se realizará una carrera infantil con premio sorpresa para los participantes.

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El costo de inscripción para la carrera de 8 kilómetros es de 300 pesos e incluye playera, número y medalla para los primeros 300 registros. En el caso de la carrera infantil, la inscripción tendrá un costo de 70 pesos.

Las inscripciones se realizarán el próximo sábado en la casa parroquial, ubicada a un costado de la iglesia, en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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