La Iglesia se moderniza; analiza recibir limosnas vía transferencia

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Saltillo
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    La Iglesia se moderniza; analiza recibir limosnas vía transferencia
    La Diócesis de Saltillo analiza alternativas tecnológicas para facilitar las aportaciones económicas durante actividades religiosas. CORTESÍA

Tecnología financiera gana terreno en espacios religiosos ante cambios en hábitos de consumo y aportación

La digitalización de los servicios cotidianos comienza a abrirse paso también en los espacios religiosos. Ante el creciente uso de tarjetas bancarias y aplicaciones móviles para realizar pagos, las parroquias podrían incorporar mecanismos electrónicos para recibir aportaciones de los fieles, una tendencia que ya opera con normalidad en diversos países.

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, señaló que la posibilidad de implementar códigos QR y terminales bancarias responde a una realidad cada vez más evidente: gran parte de la población, especialmente los jóvenes, realiza sus transacciones sin utilizar efectivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-lo-olvides-aplicaran-cierres-viales-temporales-por-la-21k-coahuila-2026-GG21051896

Explicó que la Iglesia observa esta transformación como parte de los cambios sociales y tecnológicos que modifican la forma en que las personas administran sus recursos. Por ello, consideró natural que los espacios religiosos evalúen alternativas que faciliten las contribuciones económicas de los asistentes.

Como referencia, comentó que durante una visita a la parroquia del Sagrado Corazón, en Monterrey, constató que los feligreses podían efectuar sus aportaciones mediante el escaneo de un código QR desde sus teléfonos celulares, sin necesidad de recurrir al dinero en efectivo.

González García destacó que los pagos digitales dejaron de estar reservados para compras de alto valor y hoy forman parte de las actividades más comunes de la vida diaria, desde el transporte hasta el consumo de productos y servicios.

En ese contexto, consideró que las herramientas electrónicas podrían convertirse en una opción práctica para apoyar el sostenimiento de las comunidades parroquiales, simplificar la recepción de contribuciones y adaptarse a los nuevos hábitos financieros de la población.

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