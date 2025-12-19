Saltillo: Javier Díaz lidera aprobación entre alcaldes de capitales del país

El presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, se ubicó como el alcalde con mayor aprobación entre las ciudades capitales del país, de acuerdo con la encuesta correspondiente a diciembre elaborada por la casa encuestadora México Elige.

Con este resultado, Díaz González escaló una posición respecto a la medición de noviembre, en la que se había colocado en el segundo sitio, consolidando así una tendencia positiva en la percepción ciudadana sobre su desempeño al frente del Ayuntamiento.

En el más reciente estudio de opinión, el alcalde de Saltillo obtuvo una calificación de 70.2 puntos, superando a sus homólogos de ciudades como Chihuahua, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, lo que lo posiciona como el edil mejor evaluado entre las capitales estatales del país.

De acuerdo con información difundida, este resultado es reflejo del trabajo coordinado entre el gobierno municipal, la ciudadanía y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, colaboración que ha permitido alcanzar resultados destacados para la capital del estado.

Durante 2025, Saltillo se consolidó como la capital más segura de México, además de destacar como la más competitiva, la más inclusiva y con el mayor índice de formalidad laboral, de acuerdo con datos de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como organismos especializados como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Fundación Teletón.

A estos indicadores se suma el reconocimiento de calificadoras internacionales como Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que han ubicado a las finanzas municipales de Saltillo en los niveles más altos, reflejando una administración financiera sólida y responsable.

Asimismo, la actual administración ha impulsado programas sociales y comunitarios como “Aquí Vamos Gratis”, “Activa tu Parque”, “Aquí Andamos” y “Colonias al 100”, enfocados en mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, así como un amplio programa de obras públicas que ha llegado a todos los sectores de la capital coahuilense.

Estos factores, en conjunto, han contribuido a fortalecer la percepción positiva de la ciudadanía hacia el gobierno municipal y a posicionar a Saltillo como un referente nacional en gobernanza local.