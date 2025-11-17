Saltillo: joven conductora se atraviesa al paso de patrulla y termina con su auto destrozado
El percance ocurrió cuando la conductora intentó incorporarse a la Avenida Campanares sin respetar el paso de la unidad oficial
Una joven de 18 años resultó lesionada tras un accidente vehicular registrado la mañana de este lunes en el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas cuando la conductora, identificada como Mariana “N”, quien viajaba en un Nissan Sentra con placas del estado de Guerrero, se atravesó al paso de la unidad oficial.
Según los primeros reportes, la joven circulaba de sur a norte y al intentar incorporarse a la Avenida Campanares habría atravesado los carriles sin respetar el paso de una patrulla que circulaba en sentido contrario.
El choque se produjo cuando la unidad oficial impactó el costado del automóvil, provocando daños visibles en ambos vehículos. Como resultado, Mariana sufrió golpes y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar de los hechos. Dos carriles del bulevar quedaron obstruidos tras la colisión, lo que ocasionó afectaciones en el tráfico matutino. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para coordinar el flujo vehicular y realizar el levantamiento de los automóviles implicados.
Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades; el accidente no dejó más personas lesionadas, según los reportes preliminares.