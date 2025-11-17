Saltillo: joven conductora se atraviesa al paso de patrulla y termina con su auto destrozado

Una joven de 18 años resultó lesionada tras un accidente vehicular registrado la mañana de este lunes en el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas cuando la conductora, identificada como Mariana “N”, quien viajaba en un Nissan Sentra con placas del estado de Guerrero, se atravesó al paso de la unidad oficial.

