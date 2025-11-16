Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo
El proyecto, impulsado por el alcalde Javier Díaz, busca mejorar la seguridad y eficiencia energética en la ciudad
Los trabajos de modernización integral del sistema de alumbrado en las cuatro principales entradas de Saltillo avanzan conforme a lo programado, con importantes logros ya alcanzados en las primeras fases. A través de esta iniciativa, el municipio sustituye las antiguas luminarias por unidades LED de 200 watts, que garantizan un mayor rendimiento lumínico, un menor consumo de energía y una vida útil más prolongada.
Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, informó que en la entrada sur de la ciudad se completó la sustitución de 273 luminarias, mejorando el tramo que va desde la colonia Parajes de Santa Elena hasta la calle Evaristo Madero. Además, se han instalado 480 nuevas luminarias al norte de la ciudad, desde la carretera Saltillo-Monterrey hasta el bulevar Francisco Coss. En estos momentos, los trabajos continúan en la entrada poniente, donde se modernizan las luminarias en el tramo comprendido entre la carretera Saltillo-Torreón y el bulevar Venustiano Carranza.
El alcalde Javier Díaz González destacó que el proyecto, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa una inversión superior a los 15 millones de pesos, con el objetivo de brindar a los saltillenses una mejor infraestructura en términos de seguridad y eficiencia energética. “Las luminarias que se encontraban instaladas en las principales entradas ya habían cumplido su tiempo de vida útil, y esta modernización es un paso importante para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, concluyó Díaz González.