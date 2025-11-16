Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo

Los trabajos de modernización integral del sistema de alumbrado en las cuatro principales entradas de Saltillo avanzan conforme a lo programado, con importantes logros ya alcanzados en las primeras fases. A través de esta iniciativa, el municipio sustituye las antiguas luminarias por unidades LED de 200 watts, que garantizan un mayor rendimiento lumínico, un menor consumo de energía y una vida útil más prolongada.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas