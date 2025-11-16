Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo
    El proyecto de modernización del alumbrado público en las entradas de Saltillo avanza con la instalación de luminarias LED. FOTO: CORTESÍA

El proyecto, impulsado por el alcalde Javier Díaz, busca mejorar la seguridad y eficiencia energética en la ciudad

Los trabajos de modernización integral del sistema de alumbrado en las cuatro principales entradas de Saltillo avanzan conforme a lo programado, con importantes logros ya alcanzados en las primeras fases. A través de esta iniciativa, el municipio sustituye las antiguas luminarias por unidades LED de 200 watts, que garantizan un mayor rendimiento lumínico, un menor consumo de energía y una vida útil más prolongada.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas

$!El director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, destacó que el nuevo sistema proporcionará mayor seguridad y ahorro energético.
El director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, destacó que el nuevo sistema proporcionará mayor seguridad y ahorro energético. FOTO: CORTESÍA

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos, informó que en la entrada sur de la ciudad se completó la sustitución de 273 luminarias, mejorando el tramo que va desde la colonia Parajes de Santa Elena hasta la calle Evaristo Madero. Además, se han instalado 480 nuevas luminarias al norte de la ciudad, desde la carretera Saltillo-Monterrey hasta el bulevar Francisco Coss. En estos momentos, los trabajos continúan en la entrada poniente, donde se modernizan las luminarias en el tramo comprendido entre la carretera Saltillo-Torreón y el bulevar Venustiano Carranza.

$!La sustitución de las luminarias en las entradas sur y norte de Saltillo forma parte de un plan integral para renovar la infraestructura del alumbrado público.
La sustitución de las luminarias en las entradas sur y norte de Saltillo forma parte de un plan integral para renovar la infraestructura del alumbrado público. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó que el proyecto, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa una inversión superior a los 15 millones de pesos, con el objetivo de brindar a los saltillenses una mejor infraestructura en términos de seguridad y eficiencia energética. “Las luminarias que se encontraban instaladas en las principales entradas ya habían cumplido su tiempo de vida útil, y esta modernización es un paso importante para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, concluyó Díaz González.

Temas


Alumbrado Público
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres