Saltillo: joven de tan solo 20 años se quita la vida en el patio de su casa; su madre lo encuentra

De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven se encontraba en compañía de sus padres en una vivienda situada sobre la calle La Cuchilla. En determinado momento, les comentó que acudiría al baño, pero al transcurrir varios minutos sin que regresara, su madre acudió a buscarlo.

Brandon Yair “N”, de 20 años, perdió la vida durante la madrugada de este miércoles luego de atentar contra su vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Colinas de Santiago, al oriente de Saltillo .

Al no localizarlo en el baño, la mujer comenzó a recorrer el domicilio hasta encontrarlo en el área del patio. De inmediato solicitó ayuda a sus familiares, quienes realizaron maniobras de auxilio y posteriormente lo trasladaron en un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja.

Brandon Yair ingresó a la institución médica con la intención de recibir atención; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a las autoridades para que acudieran a tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal, adscritos a la Unidad de Integración Familiar, acudieron inicialmente al sitio y posteriormente realizaron labores de resguardo en las instalaciones médicas mientras se desarrollaban las primeras actuaciones.

Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las indagatorias, mientras que personal de Servicios Periciales llevó a cabo el procesamiento correspondiente para establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizaría la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué circunstancias habrían llevado al joven a atentar contra su vida. Las investigaciones continuarán para esclarecer lo ocurrido.