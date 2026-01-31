Saltillo: joven ebrio choca contra muro y causa accidente vial
Un conductor en estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente en el bulevar Venustiano Carranza, donde chocó contra un muro de contención
Un joven, el cual conducía bajo los influjos del alcohol, ocasionó un aparatoso percance vehicular al impactarse contra un muro de contención ubicado a la altura de la colonia Nueva España, al norte de Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:45 horas de la madrugada, cuando el responsable conducía a bordo de un automóvil de la marca KIA sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección de norte a sur y, justo a la altura de la bifurcación para ingresar al puente vehicular que conecta con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido a la conducción en la que transitaba, perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra el muro de contención.
Lo anterior ocasionó que diera un giro de 180 grados para posteriormente brincar al siguiente carril, lo que provocó que el conductor de un vehículo de la marca Volkswagen, que transitaba por el bulevar Venustiano Carranza, lo impactara.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para así evitar otro accidente.
Los oficiales hicieron la detención del conductor debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, para posteriormente solicitar la presencia de una grúa para remolcar los vehículos involucrados.
Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades y se tendrán que pagar los daños ocasionados.