Saltillo: joven ebrio choca contra muro y causa accidente vial

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 31 enero 2026
    Saltillo: joven ebrio choca contra muro y causa accidente vial
    El automóvil KIA terminó severamente dañado tras impactarse contra un muro de contención en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia Nueva España. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un conductor en estado de ebriedad provocó un aparatoso accidente en el bulevar Venustiano Carranza, donde chocó contra un muro de contención

Un joven, el cual conducía bajo los influjos del alcohol, ocasionó un aparatoso percance vehicular al impactarse contra un muro de contención ubicado a la altura de la colonia Nueva España, al norte de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:45 horas de la madrugada, cuando el responsable conducía a bordo de un automóvil de la marca KIA sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección de norte a sur y, justo a la altura de la bifurcación para ingresar al puente vehicular que conecta con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido a la conducción en la que transitaba, perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra el muro de contención.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre es apuñalado en el motel Plaza de Saltillo

$!Los vehículos involucrados fueron remolcados con apoyo de una grúa, mientras el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales.
Los vehículos involucrados fueron remolcados con apoyo de una grúa, mientras el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales. FOTO: MARTÍN ROJAS

Lo anterior ocasionó que diera un giro de 180 grados para posteriormente brincar al siguiente carril, lo que provocó que el conductor de un vehículo de la marca Volkswagen, que transitaba por el bulevar Venustiano Carranza, lo impactara.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para así evitar otro accidente.

Los oficiales hicieron la detención del conductor debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, para posteriormente solicitar la presencia de una grúa para remolcar los vehículos involucrados.

Finalmente, el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades y se tendrán que pagar los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?