Saltillo: joven ebrio choca contra muro y causa accidente vial

Un joven, el cual conducía bajo los influjos del alcohol, ocasionó un aparatoso percance vehicular al impactarse contra un muro de contención ubicado a la altura de la colonia Nueva España, al norte de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:45 horas de la madrugada, cuando el responsable conducía a bordo de un automóvil de la marca KIA sobre el bulevar Venustiano Carranza con dirección de norte a sur y, justo a la altura de la bifurcación para ingresar al puente vehicular que conecta con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido a la conducción en la que transitaba, perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra el muro de contención.

