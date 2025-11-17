Saltillo: joven ebrio termina ileso, pero detenido, tras impactarse contra camioneta
El conductor de un Beat protagonizó un aparatoso accidente a medianoche en el bulevar Mirasierra por conducir en estado de ebriedad
Por manejar en completo estado de ebriedad, un joven protagonizó un aparatoso accidente la noche del domingo en las inmediaciones de la Colonia Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el conductor de un Chevrolet Beat azul circulaba a velocidad inmoderada sobre el Bulevar Mirasierra, con dirección al norte.
Al llegar al cruce con la Calle Tamaulipas, el joven no alcanzó a detenerse y terminó estrellándose contra la parte trasera de una Ford Explorer, cuyo conductor había reducido la velocidad para pasar un tope.
El impacto fue tan fuerte que el sedán quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que la camioneta afectada presentó afectaciones menores.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar y, tras entrevistarse con el responsable, confirmaron que presentaba un marcado aliento alcohólico, por lo que fue asegurado en el sitio.
Posteriormente, los oficiales ordenaron el retiro de los vehículos y los movieron a un área segura para restablecer la circulación y continuar con el deslinde de responsabilidades.