Saltillo: joven ebrio termina ileso, pero detenido, tras impactarse contra camioneta

Por manejar en completo estado de ebriedad, un joven protagonizó un aparatoso accidente la noche del domingo en las inmediaciones de la Colonia Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo

El percance ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el conductor de un Chevrolet Beat azul circulaba a velocidad inmoderada sobre el Bulevar Mirasierra, con dirección al norte.