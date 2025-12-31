Saltillo: joven ingiere insecticida intentando quitarse la vida; pide ayuda en farmacia al no soportar el dolor

Saltillo
/ 31 diciembre 2025
    Saltillo: joven ingiere insecticida intentando quitarse la vida; pide ayuda en farmacia al no soportar el dolor
    La botella de insecticida permanecía donde el joven pernoctaba. FOTO: ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: joven ingiere insecticida intentando quitarse la vida; pide ayuda en farmacia al no soportar el dolor
    El joven fue llevado al Hospital General Ulises Martínez

Un joven de aproximadamente 20 años fue auxiliado por empleados de una farmacia y paramédicos de la Cruz Roja luego de ingerir insecticida H-24

Un joven de aproximadamente 20 años decidió ingerir un shot de insecticida H-24 con la intención de terminar con su vida; sin embargo, el intenso dolor que le provocó la sustancia lo llevó a pedir ayuda a empleados de una farmacia Similares ubicada en el cruce de Otilio González y el bulevar La Herradura, al oriente de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera

Alrededor de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911, por lo que la llamada fue canalizada a la Cruz Roja, desde donde se movilizó una unidad de paramédicos para atender la situación.

El joven, quien se identificó como Eduardo, salió del interior del túnel del arroyo pluvial cercano pidiendo auxilio. Además, proporcionó el número telefónico de una tía para que fuera notificada de lo ocurrido.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron de urgencia al joven que ingirió insecticida y lo trasladaron al Hospital General, donde quedó internado en estado delicado.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron de urgencia al joven que ingirió insecticida y lo trasladaron al Hospital General, donde quedó internado en estado delicado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los empleados de la farmacia, el joven —quien aparentemente vive en situación de calle— había ingerido varios sorbos de una botella de insecticida H-24, la cual dejó a un costado del lugar donde pernocta, junto con algunas cobijas. Al solicitar ayuda, presentó vómito de color amarillo.

$!Empleados de una farmacia auxiliaron al joven que acostumbra dormir bajo un puente.
Empleados de una farmacia auxiliaron al joven que acostumbra dormir bajo un puente.

A la llegada del personal de la Cruz Roja, fue auxiliado de inmediato y trasladado en estado delicado al Hospital General, donde quedó internado para su atención médica.

Los empleados del establecimiento entregaron a las autoridades municipales y a los paramédicos el número telefónico proporcionado por el joven, a fin de que desde el nosocomio se notificara a sus familiares y pudieran estar al pendiente de su evolución.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo se ha ubicado como la ciudad más competitiva del país, de acuerdo con el IMCO.

Los 12 deseos para Saltillo en 2026: afronta retos para mantener la competitividad
GM es de las armadoras que menos han resentido los impactos de los aranceles impuestos por Donald Trump.

Saltillo: Lidera General Motors rally automotriz en 2025; prevén impacto en Coahuila

En la manta se señaló que el personal labora “bajo protesta”.

Personal temporal pide contratación en hospital Ixtlero de Ramos Arizpe; trabajan bajo protesta
Tren Interoceánico: Módulo de atención

Tren Interoceánico: Módulo de atención
true

No viajaré a Estados Unidos como protesta contra Trump
true

‘¿Otro pedo?’ Llevamos un siglo aguantándolos
true

Criticar y no morir en el intento durante el gobierno de la transformación
FOTO: ÉDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO

México 2026, año bisagra: presión externa y seguridad interna