Saltillo: joven ingiere insecticida intentando quitarse la vida; pide ayuda en farmacia al no soportar el dolor

Un joven de aproximadamente 20 años decidió ingerir un shot de insecticida H-24 con la intención de terminar con su vida; sin embargo, el intenso dolor que le provocó la sustancia lo llevó a pedir ayuda a empleados de una farmacia Similares ubicada en el cruce de Otilio González y el bulevar La Herradura, al oriente de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera

Alrededor de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911, por lo que la llamada fue canalizada a la Cruz Roja, desde donde se movilizó una unidad de paramédicos para atender la situación. El joven, quien se identificó como Eduardo, salió del interior del túnel del arroyo pluvial cercano pidiendo auxilio. Además, proporcionó el número telefónico de una tía para que fuera notificada de lo ocurrido.

De acuerdo con los empleados de la farmacia, el joven —quien aparentemente vive en situación de calle— había ingerido varios sorbos de una botella de insecticida H-24, la cual dejó a un costado del lugar donde pernocta, junto con algunas cobijas. Al solicitar ayuda, presentó vómito de color amarillo.