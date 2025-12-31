Saltillo: joven ingiere insecticida intentando quitarse la vida; pide ayuda en farmacia al no soportar el dolor
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un joven de aproximadamente 20 años fue auxiliado por empleados de una farmacia y paramédicos de la Cruz Roja luego de ingerir insecticida H-24
Un joven de aproximadamente 20 años decidió ingerir un shot de insecticida H-24 con la intención de terminar con su vida; sin embargo, el intenso dolor que le provocó la sustancia lo llevó a pedir ayuda a empleados de una farmacia Similares ubicada en el cruce de Otilio González y el bulevar La Herradura, al oriente de Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera
Alrededor de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911, por lo que la llamada fue canalizada a la Cruz Roja, desde donde se movilizó una unidad de paramédicos para atender la situación.
El joven, quien se identificó como Eduardo, salió del interior del túnel del arroyo pluvial cercano pidiendo auxilio. Además, proporcionó el número telefónico de una tía para que fuera notificada de lo ocurrido.
De acuerdo con los empleados de la farmacia, el joven —quien aparentemente vive en situación de calle— había ingerido varios sorbos de una botella de insecticida H-24, la cual dejó a un costado del lugar donde pernocta, junto con algunas cobijas. Al solicitar ayuda, presentó vómito de color amarillo.
A la llegada del personal de la Cruz Roja, fue auxiliado de inmediato y trasladado en estado delicado al Hospital General, donde quedó internado para su atención médica.
Los empleados del establecimiento entregaron a las autoridades municipales y a los paramédicos el número telefónico proporcionado por el joven, a fin de que desde el nosocomio se notificara a sus familiares y pudieran estar al pendiente de su evolución.