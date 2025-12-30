Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera

Saltillo
/ 30 diciembre 2025
    Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera
    La vivienda permaneció resguardada mientras concluían las investigaciones ministeriales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se practicará la necropsia para determinar la causa oficial del fallecimiento

Pendiendo de una cuerda atada a su cuello, fue localizado sin vida en el patio del domicilio que rentaba Alfredo Martín ¨N¨, de 23 años de edad, quien presuntamente tomó la decisión de terminar con su vida durante la madrugada de este martes, en Saltillo.

Alrededor de la 01:00 horas se registró el reporte al número de emergencias 911, en el cruce de las calles Pedro Ampudia y Francisco Coss, en la colonia Guayulera.

TE PUEDE INTERESAR: Tren embiste combi de ruta 7A tras ignorar alto y alertas de pasajeros en Saltillo; hay 10 lesionados

De acuerdo con el reporte, un vecino informó a las autoridades que en el patio de la vivienda contigua se encontraba una persona suspendida. Señaló que el cuerpo vestía una chamarra color verde, pantalón negro y tenis blancos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con el padre del joven, Martín ¨N¨, de 59 años de edad. El hombre relató que había intentado localizar a su hijo desde la tarde, ya que no respondía las llamadas telefónicas. Posteriormente, solicitó la llave del domicilio a la persona que le rentaba la vivienda y, al ingresar, lo encontró sin vida en el patio.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos acudieron para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

El padre del joven manifestó desconocer las causas que pudieron haber llevado a su hijo a tomar dicha decisión, señalando que no tenía conocimiento de problemas personales, enfermedades o un cuadro de depresión.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte. Posteriormente, los restos serán entregados a la familia para la realización de los servicios funerarios correspondientes.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

