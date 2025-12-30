Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera

Pendiendo de una cuerda atada a su cuello, fue localizado sin vida en el patio del domicilio que rentaba Alfredo Martín ¨N¨, de 23 años de edad, quien presuntamente tomó la decisión de terminar con su vida durante la madrugada de este martes, en Saltillo.

Alrededor de la 01:00 horas se registró el reporte al número de emergencias 911, en el cruce de las calles Pedro Ampudia y Francisco Coss, en la colonia Guayulera.

De acuerdo con el reporte, un vecino informó a las autoridades que en el patio de la vivienda contigua se encontraba una persona suspendida. Señaló que el cuerpo vestía una chamarra color verde, pantalón negro y tenis blancos.