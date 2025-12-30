Saltillo: joven se quita la vida en el patio de la casa que rentaba en la Guayulera
El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde se practicará la necropsia para determinar la causa oficial del fallecimiento
Pendiendo de una cuerda atada a su cuello, fue localizado sin vida en el patio del domicilio que rentaba Alfredo Martín ¨N¨, de 23 años de edad, quien presuntamente tomó la decisión de terminar con su vida durante la madrugada de este martes, en Saltillo.
Alrededor de la 01:00 horas se registró el reporte al número de emergencias 911, en el cruce de las calles Pedro Ampudia y Francisco Coss, en la colonia Guayulera.
De acuerdo con el reporte, un vecino informó a las autoridades que en el patio de la vivienda contigua se encontraba una persona suspendida. Señaló que el cuerpo vestía una chamarra color verde, pantalón negro y tenis blancos.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con el padre del joven, Martín ¨N¨, de 59 años de edad. El hombre relató que había intentado localizar a su hijo desde la tarde, ya que no respondía las llamadas telefónicas. Posteriormente, solicitó la llave del domicilio a la persona que le rentaba la vivienda y, al ingresar, lo encontró sin vida en el patio.
Tras confirmarse el fallecimiento, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos acudieron para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.
El padre del joven manifestó desconocer las causas que pudieron haber llevado a su hijo a tomar dicha decisión, señalando que no tenía conocimiento de problemas personales, enfermedades o un cuadro de depresión.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte. Posteriormente, los restos serán entregados a la familia para la realización de los servicios funerarios correspondientes.