Saltillo: joven vuelca tras ser impactado por auto fantasma

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet terminó volcado tras presuntamente ser impactado por un automóvil fantasma, lo que provocó que se colisionara contra una ballena vehicular y posteriormente derrapara varios metros sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia República de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el conductor, identificado como Jesús, de 25 años, transitaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de poniente a oriente. Justo sobre el puente vehicular ubicado a la altura de la plaza Real, presuntamente un vehículo fantasma lo impactó en el costado trasero.

