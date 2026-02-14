Saltillo: joven vuelca tras ser impactado por auto fantasma

Saltillo
/ 14 febrero 2026
    El vehículo Chevrolet quedó volcado en medio del periférico Luis Echeverría tras ser presuntamente impactado por un automóvil fantasma. MARTÍN ROJAS

Un joven de 25 años resultó ileso tras volcar su vehículo y terminar impactado contra las ballenas del LEA

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet terminó volcado tras presuntamente ser impactado por un automóvil fantasma, lo que provocó que se colisionara contra una ballena vehicular y posteriormente derrapara varios metros sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia República de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el conductor, identificado como Jesús, de 25 años, transitaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección de poniente a oriente. Justo sobre el puente vehicular ubicado a la altura de la plaza Real, presuntamente un vehículo fantasma lo impactó en el costado trasero.

$!Esparcieron aserrín sobre el aceite derramado para evitar otro accidente en la transitada vialidad.
Esparcieron aserrín sobre el aceite derramado para evitar otro accidente en la transitada vialidad. MARTÍN ROJAS

Lo anterior ocasionó que perdiera el control del volante y se impactara contra una ballena vehicular, lo que provocó que volcara y quedara en medio de la vialidad.

Testigos de lo sucedido realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, además de abanderar la circulación para evitar otro accidente.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del siniestro, el joven no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para esparcir aserrín sobre el aceite derramado en la carpeta asfáltica, con el fin de prevenir otro percance.

Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades y se abrirá una carpeta de investigación para dar con el presunto responsable.

