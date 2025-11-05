Saltillo: Juicio por feminicidio de Evangelina llega a su momento decisivo; esperan fallo este jueves

Saltillo
/ 5 noviembre 2025
    Saltillo: Juicio por feminicidio de Evangelina llega a su momento decisivo; esperan fallo este jueves
    Las partes ya presentaron sus alegatos de clausura, y el juez está próximo a determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

La familia de Evangelina y activistas de Coahuila se han mantenido firmes afuera del juzgado en espera de un fallo que haga justicia a uno de los casi 200 feminicidios registrados en la entidad.

El juicio por el feminicidio de Evangelina Alcalá, ocurrido entre 2017 y 2018, ha entrado en su fase más álgida, con la expectativa de que mañana den a conocer el fallo. Tras la culminación de los alegatos de clausura, se espera que el jueves a las 9:30 horas se anuncie la determinación del juez.

La activista Jackie Campbell informó que el proceso, que ha incluido intensas jornadas de testimoniales en los juzgados penales de Saltillo, avanza hacia su conclusión. Una vez conocido el fallo, que determinará la culpabilidad o inocencia del imputado, el proceso judicial continuará con la etapa de individualización para, posteriormente, definir la sentencia. Incluso, se prevé que pueda ser necesaria la presencia de peritos durante la lectura del fallo.

El caso Evangelina Alcalá se remonta a su desaparición el 14 de diciembre de 2017 en el ejido Puebla del municipio de Saltillo, y el hallazgo de su cuerpo el 29 de enero de 2018. El acusado, detenido en marzo de 2023 en Estados Unidos, actualmente se encuentra recluido en el Cereso Varonil de Saltillo.

Campbell indicó que durante las jornadas de juicio se ha acumulado una considerable cantidad de pruebas. Se destacaron los testimonios de los familiares, quienes indicaron que la víctima había sido previamente amenazada por el imputado, quien le había dicho que la iba a matar.

Adicionalmente, se presentaron pruebas forenses y tecnológicas cruciales. Por ejemplo, la perito en antropología forense detalló la localización de fragmentos de la ropa interior de Evangelina.

La experta forense señaló que el cuerpo fue colocado en una fosa en una “posición relajada”, un detalle que “habla de un sentimiento de parte de quién coloca el cuerpo en una fosa tras abusarla”.

Otro perito, pero de la Policía Cibernética presentó pruebas, mediante la geolocalización, el contacto y la proximidad de los celulares del imputado y la víctima cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Circunstancialmente, los testimonios señalaron que el día de los hechos la tienda del imputado no abrió en toda la tarde, y él fue visto saliendo del área en su camioneta blanca pickup rumbo a la carretera libre a Torreón.

La presión social se ha mantenido, con activistas realizando actos como la colocación de siluetas afuera del Centro de Justicia Penal. Activistas como Campbell y familiares de Serimar Soto se dieron cita en el juzgado para exigir justicia para Evangelina.

Los familiares de Evangelina, incluyendo sus hermanas, hermanos, hija e hijo, esperan que las autoridades puedan establecer una sentencia que les permita “cerrar el círculo de la justicia”.

FASE FINAL DEL JUICIO

Durante la audiencia final, la Fiscalía reforzó la narrativa del delito con pruebas técnicas, entre ellas los registros de geolocalización de los teléfonos celulares de víctima y agresor, ambos posicionados en la misma zona carretera.

También se presentó evidencia testimonial clave: la declaración de Blanca Azucena “N”, expareja de Josafat, quien relató haber sufrido violencia extrema en 2007. Dijo que estuvo a punto de ser asesinada, pues él la golpeó y trató de estrangularla. Tras esa agresión, interpuso una denuncia; Josafat huyó a Estados Unidos y permaneció evadido hasta 2023, cuando fue detenido en California por una infracción de tránsito y posteriormente extraditado.

La jueza Elisa Salinas, a cargo de la Sala Penal, señaló que requiere tiempo para analizar de forma íntegra los medios probatorios presentados por la Fiscalía y la defensa. Por ello, programó para este 6 de noviembre la audiencia en la que emitirá el fallo.

El caso de Evangelina se suma a la estadística de feminicidios en Coahuila registrados desde 2017, año en que organizaciones civiles comenzaron a exigir la activación de una Alerta de Violencia de Género. Su resolución judicial, a casi siete años de los hechos, será observada como un precedente en la lucha contra la impunidad en crímenes de odio por razones de género en la entidad.

