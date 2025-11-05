Saltillo: a punto de dictarse sentencia por el feminicidio de Evangelina Alcalá, tras años de espera

Tras intensas jornadas de testimoniales en Saltillo, el caso por el asesinato de Evangelina Alcalá, ocurrido entre 2017 y 2018 en el ejido Puebla, concluirá con los alegatos de clausura este miércoles.

La activista Jackie Campbell informó que el proceso legal por el feminicidio de Evangelina Alcalá, quien desapareció el 14 de diciembre de 2017 en el ejido Puebla, municipio de Saltillo, y cuyo cuerpo fue localizado el 29 de enero de 2018, se encuentra en su etapa final.

El juicio, que inició el viernes pasado, cerrará este miércoles a las 10:00 horas con los alegatos de clausura en los juzgados penales de Saltillo.

TESTIMONIOS INICIALES

Durante el juicio, cuatro familiares de Evangelina declararon como testigos. Se destacó que la víctima había sido previamente amenazada por el imputado, quien ya le había advertido que la mataría.

La declaración de Blanca Azucena “N”, expareja de Josafat, quien relató haber sufrido violencia extrema en 2007. Dijo que estuvo a punto de ser asesinada, pues él la golpeó y trató de estrangularla.

El acusado, detenido en marzo de 2023 en Estados Unidos, actualmente se encuentra recluido en el Cereso Varonil de Saltillo.

El pasado lunes, ocho testigos rindieron su declaración, destacando la intervención de una perito en antropología forense.

La especialista detalló la localización de evidencia física clave, como fragmentos de la ropa interior de Evangelina.

Además, la perito señaló que el cuerpo fue colocado en la fosa en una “posición relajada”, lo que, según su análisis, “habla de un sentimiento de parte de quien coloca el cuerpo tras abusarla”.

TESTIMONIOS CIRCUNSTANCIALES Y EVIDENCIA TECNOLÓGICA

La jornada del martes incluyó la declaración de seis testigos ante la jueza Elisa Salinas López, así como la incorporación de dos testimonios recabados años atrás de personas que ya fallecieron.

Entre los elementos más relevantes se mencionó que, el día de los hechos, la tienda del imputado permaneció cerrada toda la tarde y que fue visto en su camioneta pickup blanca saliendo de una brecha rumbo a la carretera libre a Torreón.

La sesión concluyó con la participación del perito en análisis de información y policía cibernética, quien utilizó datos de geolocalización para demostrar el contacto telefónico entre los celulares del imputado y de la víctima.

Las ubicaciones registradas de ambos dispositivos se situaron cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de Evangelina.

Jackie Campbell señaló que, con la acumulación de pruebas forenses, testimoniales y tecnológicas, se espera que las autoridades emitan una sentencia que haga justicia a la familia de Evangelina.

“La familia de Evangelina —sus hermanas, hermanos, hija e hijo— esperan poder cerrar el círculo de la justicia”, expresó.