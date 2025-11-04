Saltillo: lista y por lanzarse, app de rutas del transporte público en tiempo real

El titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, informó que la tecnología de rastreo y monitoreo de unidades ya funciona en tiempo real en Saltillo. “Toda la tecnología está instalada. La aplicación de Aquí Vamos está lista, pero no la lanzaremos hasta que esté madura la operación del sistema”, dijo.

Comentó que antes de liberar la herramienta al público se busca completar la señalización interna y la información en pantallas dentro de los camiones, así como mejorar los flujos de usuarios en horas pico.

Además, De la Rosa mencionó que de las 340 rutas alimentadoras del nuevo sistema, unas 40 unidades aún no cuentan con lector de tarjeta, pero se está trabajando en integrar el equipo.

En cuanto al tema de la credencialización, mencionó que de los registros contabilizados, llevan aproximadamente 67 mil tarjetas entregadas. Agregó que del sistema anterior tienen un padrón tentativo de 2 mil 200 credenciales que solo es cuestión de mudarlas al modelo de Aquí vamos. También faltan por reemplazar alrededor de 2 mil tarjetas del sistema anterior.

“Calculamos unas 2 mil 200 tarjetas pendientes de cambio, pero seguimos contactando directamente a los usuarios”, dijo.

El funcionario señaló que, aunque la tecnología está operativa, el municipio prioriza estabilizar las rutas antes de sumar nuevas funciones. “Queremos que la aplicación llegue cuando el servicio esté totalmente afinado”, sostuvo