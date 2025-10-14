Saltillo: listo el proyecto del paso inferior en Misión Cerritos; ‘inicia a finales de 2025 o principios de 2026’

    La obra principal será un paso inferior vehicular para mejorar la fluidez del tráfico en la zona. FOTO: ARCHIVO

El Director de Obras Públicas detalla un paso inferior vehicular y pluviales clave para aliviar el tráfico en Misión Cerritos

El Ayuntamiento de Saltillo anunció un proyecto de infraestructura en la zona oriente de la ciudad, específicamente en Misión Cerritos que contempla una inversión superior a los 60 millones de pesos. La obra principal consistirá en la construcción de un paso inferior vehicular, diseñado para agilizar el tránsito y ofrecer soluciones integrales a problemas de flujo vehicular y drenaje en la zona.

El director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, informó que los proyectos ya cuentan con la aprobación de las instancias correspondientes y que se prevé el inicio de la obra a finales de este año o, a más tardar, a principios de 2026. “Es una obra muy importante que le dará mayor fluidez a todo el tráfico hacia Misión Cerritos”, destacó el funcionario.

$!Nerio se mostró optimista sobre la finalización de otros proyectos de infraestructura antes del informe anual del alcalde.
Nerio se mostró optimista sobre la finalización de otros proyectos de infraestructura antes del informe anual del alcalde. FOTO: ARCHIVO

Nerio explicó que la iniciativa no solo contempla la construcción del paso inferior, sino también la instalación de infraestructura pluvial que abarcará tanto el área del cruce como zonas al sur de Misión Cerritos. Este componente es clave para evitar inundaciones y garantizar un tránsito seguro y eficiente para los miles de ciudadanos que diariamente circulan por el sector.

El presupuesto estimado de más de 60 millones de pesos cubrirá tanto la obra civil como los trabajos de drenaje, y forma parte de un plan integral que busca modernizar y optimizar la infraestructura vial del municipio. “La obra solucionará problemas históricos de tráfico y también mejorará la movilidad de manera significativa”, enfatizó Nerio.

Respecto a otras acciones en la zona, el director mencionó que el proyecto de reubicación de los arcos de entrada en Mirasierra aún se encuentra en estudio. Esta propuesta requiere la coordinación de Movilidad, Obras Públicas e Implan, así como un estudio social para evaluar el impacto en la comunidad.

Finalmente, Nerio se mostró optimista sobre la finalización de otros proyectos de infraestructura antes del informe anual del alcalde. “Muy probablemente la gran mayoría ya podamos tenerlas terminadas antes de que se presente el recuento de los esfuerzos en infraestructura”, señaló.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

