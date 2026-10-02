Saltillo: omite alto y provoca choque en la colonia Bellavista

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Carlos Fuero y Francisco Javier Mina, en la colonia Bellavista, donde dos vehículos resultaron con daños materiales, en Saltillo.

Conforme a las primeras investigaciones, la conductora de un Nissan March habría omitido el alto correspondiente al llegar al mencionado cruce, cuando circulaba por Carlos Fuero con dirección a Miguel Hidalgo.