Saltillo: omite alto y provoca choque en la colonia Bellavista
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La unidad terminó impactándose contra otro automóvil que circulaba por Francisco Javier Mina, dejando daños materiales en ambos vehículos y sin personas lesionadas
Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Carlos Fuero y Francisco Javier Mina, en la colonia Bellavista, donde dos vehículos resultaron con daños materiales, en Saltillo.
Conforme a las primeras investigaciones, la conductora de un Nissan March habría omitido el alto correspondiente al llegar al mencionado cruce, cuando circulaba por Carlos Fuero con dirección a Miguel Hidalgo.
Al continuar su trayectoria, la unidad terminó impactándose contra otro vehículo que circulaba por Francisco Javier Mina con dirección a Pedro Aranda, provocando el accidente.
Tras el choque, ambos automóviles salieron proyectados hacia los costados y quedaron con daños en distintas partes de sus carrocerías.
Al llegar, las autoridades municipales no reportaron personas lesionadas como consecuencia del percance, por lo que la situación quedó únicamente en daños materiales.
Elementos de las autoridades municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras los conductores permanecieron en el lugar a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras.