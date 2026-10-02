Saltillo: omite alto y provoca choque en la colonia Bellavista

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: omite alto y provoca choque en la colonia Bellavista
    Las unidades involucradas quedaron con daños en distintas partes de sus carrocerías. ULISES MARTÍNEZ

La unidad terminó impactándose contra otro automóvil que circulaba por Francisco Javier Mina, dejando daños materiales en ambos vehículos y sin personas lesionadas

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Carlos Fuero y Francisco Javier Mina, en la colonia Bellavista, donde dos vehículos resultaron con daños materiales, en Saltillo.

Conforme a las primeras investigaciones, la conductora de un Nissan March habría omitido el alto correspondiente al llegar al mencionado cruce, cuando circulaba por Carlos Fuero con dirección a Miguel Hidalgo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-operador-dentro-de-planta-en-ramos-arizpe-lo-hallan-inconsciente-en-su-trailer-KP23869322

Al continuar su trayectoria, la unidad terminó impactándose contra otro vehículo que circulaba por Francisco Javier Mina con dirección a Pedro Aranda, provocando el accidente.

$!El Nissan March terminó impactándose contra otro automóvil al continuar su trayectoria en el cruce.
El Nissan March terminó impactándose contra otro automóvil al continuar su trayectoria en el cruce. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, ambos automóviles salieron proyectados hacia los costados y quedaron con daños en distintas partes de sus carrocerías.

Al llegar, las autoridades municipales no reportaron personas lesionadas como consecuencia del percance, por lo que la situación quedó únicamente en daños materiales.

$!Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, que no dejó personas lesionadas.
Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, que no dejó personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de las autoridades municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras los conductores permanecieron en el lugar a la espera de sus respectivas compañías aseguradoras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El gobierno federal alista un decreto que establecerá obligaciones para las plataformas digitales en la detección, reporte y retiro de contenidos que inciten directamente a la violencia.

Tras tragedia en Torreón, Sheinbaum obligará con decreto a plataformas a retirar publicaciones violentas
Esta nueva tragedia escolar deja en evidencia problemas estructuras que influyen en la sociedad coahuilense.

Barbarie en secundaria de Torreón exige trabajo de todos
El fiscal Federico Fernández Montañez informó sobre los avances de la investigación por el ataque en la Secundaria General No. 13.

Gemelos de Torreón idolatraban a autores de atentados; ‘les caerá todo el peso de la ley’: Fiscal
La publicación atribuida a uno de los detenidos comenzó a circular tras el ataque ocurrido en la secundaria del ejido La Unión.

‘Ya me toca a mí’: circula video atribuido a presunto homicida de secundaria en Torreón
La agresión ocurrió en la Escuela Secundaria General número 13, en el ejido La Unión.

Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón
Vecinos acudieron a la Secundaria General Número 13 para encender veladoras en memoria de las víctimas.

Veladoras y plegarias por víctimas de ataque en Torreón; Diócesis expresó su solidaridad
El Código Fiscal de la Federación protege determinados recursos y bienes frente al embargo fiscal, entre ellos los salarios, las pensiones y parte de los ahorros destinados al retiro.

SAT: estos son los bienes que no puede embargar aunque tengas una deuda fiscal
Plan. El Festival Rodeo Saltillo todavía cuenta con entradas disponibles para disfrutar de sus conciertos, actividades de rodeo y propuestas gastronómicas.

¿Ya tienes el tuyo? Aún quedan boletos para el Festival Rodeo Saltillo