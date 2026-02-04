Saltillo: Llaman a reactivar Junta de Protección del Centro Histórico ante demoliciones

El gestor cultural Sergio Castillo Lara expuso la necesidad de que se vuelva a instalar la Junta de Protección y Conservación del Patrimonio Edificado del Centro Histórico de Saltillo, un organismo que tiene más de una década sin sesionar formalmente.

La solicitud se fundamenta en lo establecido por la Ley Estatal de Desarrollo Cultural, la cual obliga a que las autoridades municipales mantengan activo este órgano colegiado para la revisión de cualquier intervención en el primer cuadro.

Castillo Lara mencionó que, de acuerdo con sus registros, el organismo dejó de ser convocado aproximadamente desde el año 2014, por lo que diversas administraciones municipales han omitido su renovación.

“Desconocemos por qué no se ha convocado, yo por ahí he escuchado que hay una intención de que suceda y es muy importante porque la Junta se convierte en un órgano colegiado que analiza las modificaciones arquitectónicas y de espacio público”, señaló.

El gestor detalló que este comité es el encargado de revisar el perímetro protegido por reglamentos municipales, estatales y federales, donde también interviene el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Mencionó que la existencia de la Junta permitiría debatir y revisar de manera particular cada petición de obra pública o privada que se pretenda realizar en la zona protegida de la ciudad.

PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA LAS CONTEMPLA

Publicado en 2024, el Programa Estatal de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad enfatizó que es necesaria la instalación de Juntas Municipales de Protección y Conservación del Patrimonio Edificado.

“En conjunto con las áreas técnicas municipales y estatales en esta materia, permitirán generar acciones de conservación y protección sobre estas áreas o inmuebles particulares, con usos dinámicos que refuercen la identidad local con mejor y mayor aprovechamiento del equipamiento y servicios”, indica el programa.

Dicho documento también expone que durante esta administración estatal se concretará el reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en 2017.

El programa también expone que ante la declaratoria de Centros Históricos y programas parciales en municipios como Acuña, Frontera, Parras, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, las Juntas deben colaborar para la valoración del Patrimonio Edificado.

CONSERVACIÓN NO EVITA INVERSIÓN

“Se entiende que eso implica que haya pasos extras para un propietario o para una empresa que quiere instalarse en el Centro Histórico, que se agregan a los que ya se solicitan para la instalación o modificación por parte de Desarrollo Urbano”, expuso.

Para Castillo Lara, la protección del patrimonio arquitectónico es fundamental para mantener la identidad de los habitantes de la capital de Coahuila y aseguró que esto no interfiere con el crecimiento económico.

“Si no conservamos nuestro patrimonio arquitectónico, se pierde una parte de la identidad que nos hace ser saltillenses, por eso es tan importante. Y por otra parte, no está peleada la conservación con el desarrollo económico de la ciudad”, comentó.

Expuso que la necesidad de protección y conservación del patrimonio no está peleada con el desarrollo económico, “pero es importante que quienes llegan al Centro Histórico a emprender estén conscientes de que se trata de una zona delicada, de monumentos e historia y que sus trámites y permisos podrían tardar más porque deben ser revisados por la Junta y que al final es en beneficio y plusvalía de los mismos negocios y edificios”.

Castillo Lara urgió la reactivación de la Junta luego de la demolición de inmuebles que pudieron pasar por una evaluación técnica en la Junta.

Entre ellas se encuentran la casa de Gabriel Ochoa en la calle de Victoria o la casa que recientemente se demolió en la calle Juárez.

También hizo énfasis en obras de infraestructura reciente como Paseo Capital y la rehabilitación de la calle General Cepeda, donde la ciudadanía ha señalado carencias en la ejecución de los trabajos.

“Hemos sido testigos de que se han ejecutado mal, entonces si hay presencia de participación de la Junta de Protección y Conservación, las cosas pueden salir mejor y creo que hasta beneficia al trabajo de los propios funcionarios públicos”, afirmó Castillo.

El gestor cultural aseguró que la reactivación de este órgano no debería presentar dificultades técnicas para el ayuntamiento, debido a que en Saltillo existe una amplia oferta de especialistas en la materia.

“Hay una gran cantidad de especialistas, de conservadores, restauradores que ya han trabajado en proyectos dentro de la ciudad, está la Facultad de Arquitectura con su cuerpo de maestros, los propios alumnos, el Colegio de Arquitectos también”, señaló.

Explicó que la presencia de expertos en la Junta otorgaría un respaldo técnico a las direcciones municipales de Desarrollo Urbano y Comercio al momento de autorizar licencias de construcción o modificación.

Castillo Lara reiteró que el objetivo no es frenar el desarrollo del centro, sino garantizar que las obras mejoren el espacio público sin destruir la herencia histórica que todavía se conserva.