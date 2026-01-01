Saltillo: llega hombre sin vida a estación de Bomberos en la colonia Morelos

La mañana de este jueves 1 de enero, un hombre llegó sin signos vitales a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, en la estación ubicada en la colonia Morelos de Saltillo, luego de que su pareja sentimental lo trasladara al comenzar a sentirse mal.

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 03:00 horas, Luis Alfredo ¨N¨, de 43 años, presentó un malestar al interior del domicilio marcado con el número 138 de la calle Sinceridad.

