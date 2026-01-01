Saltillo: llega hombre sin vida a estación de Bomberos en la colonia Morelos

    Saltillo: llega hombre sin vida a estación de Bomberos en la colonia Morelos
    La estación de Bomberos de la colonia Morelos fue el punto al que arribó el hombre ya sin signos vitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El hombre de 43 años falleció tras presentar un malestar repentino en su domicilio; fue trasladado por su pareja, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales

La mañana de este jueves 1 de enero, un hombre llegó sin signos vitales a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, en la estación ubicada en la colonia Morelos de Saltillo, luego de que su pareja sentimental lo trasladara al comenzar a sentirse mal.

De acuerdo con la información disponible, alrededor de las 03:00 horas, Luis Alfredo ¨N¨, de 43 años, presentó un malestar al interior del domicilio marcado con el número 138 de la calle Sinceridad.

$!La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento durante la madrugada.
La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento durante la madrugada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Su pareja solicitó apoyo a través del número de emergencias 911; sin embargo, al no obtener respuesta, decidió pedir un vehículo particular para trasladarlo por sus propios medios a la estación de bomberos.

Al arribar al lugar, paramédicos de la estación realizaron una valoración, en la que confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

$!Agentes de Investigación Criminal acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias legales.
Agentes de Investigación Criminal acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias legales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Minutos después, agentes de Investigación Criminal acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y tomar conocimiento del fallecimiento de Luis Alfredo ¨N¨.

Concluidos los procedimientos, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte. Posteriormente, se notificará a la familia para la entrega del cuerpo y la realización de los servicios funerarios correspondientes.

