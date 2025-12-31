Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia por parte de los afectados que ayer martes 30 de diciembre, se encontraban a bordo de la ruta de transporte público 7A de Saltillo, que fue embestida por alcance en el paso del tren.

El suceso se registró durante la mañana del pasado martes, cuando el chofer de la unidad 219 de la ruta 7A, intentó ganar el paso en el cruce del tren que se ubica en la intersección de Lerdo de Tejada y Fernando Proal en los límites del Centro de Saltillo.

La Unidad fue impactada con severos daños, y además el siniestro dejó al menos 10 heridos, entre los que se encontraba el propio chofer Julio “N”.

De acuerdo con el primer parte, luego de que los heridos fueron valorados en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo, las autoridades se percataron de que por lo menos uno de los pacientes que resultaron del suceso, necesitaría una cirugía.

Aunque el chofer fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el daño ocasionado, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado informó que ningún afectado o familiar de los mismos, se ha acercado ante la autoridad procuradora a promover una denuncia por los daños y las lesiones.

De igual manera, la Fiscalía informó que el chofer de la ruta quien fue retirado de su cargo por el ayuntamiento de Saltillo, permanecerá a disposición de la autoridad y la carpeta de investigación por la negligencia se continúa integrando.