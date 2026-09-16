Saltillo: Llevarán jornada de vacunación y esterilización a Loma Linda

El Gobierno Municipal de Saltillo llevará este jueves 17 de septiembre una jornada de atención para perros y gatos en la colonia Loma Linda, como parte de las acciones para promover el cuidado responsable y el bienestar de los seres sintientes. A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), la jornada se realizará de 9:00 a 14:00 horas en el Centro Comunitario Loma Linda, ubicado en la calle Chaparro Prieto número 159, código postal 25016.

Durante la actividad se ofrecerán servicios de vacunación antirrábica y desparasitación de manera gratuita. Además, se realizarán esterilizaciones con una cuota de recuperación de 203 pesos. Para acceder al servicio de esterilización es necesario reservar previamente un espacio mediante el teléfono 844-881-97-35.

El Gobierno Municipal señaló que el objetivo de acercar estos servicios a las colonias es facilitar a las familias el acceso a acciones preventivas que contribuyan a la salud y bienestar de sus animales de compañía. Para quienes acudan con felinos, será necesario trasladarlos en una transportadora y llevar una cobija. En el caso de los perros, deberán presentarse con correa y cobija.

Asimismo, los animales que serán sometidos a esterilización deberán cumplir con un ayuno de ocho horas, durante el cual no deberán consumir alimentos ni agua. El Gobierno Municipal invitó a las familias de Loma Linda y sectores cercanos a participar en la jornada y aprovechar los servicios disponibles para fortalecer el cuidado responsable de perros y gatos.