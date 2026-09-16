Saltillo: Llevarán jornada de vacunación y esterilización a Loma Linda

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    Saltillo: Llevarán jornada de vacunación y esterilización a Loma Linda

La actividad estará a cargo del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes

El Gobierno Municipal de Saltillo llevará este jueves 17 de septiembre una jornada de atención para perros y gatos en la colonia Loma Linda, como parte de las acciones para promover el cuidado responsable y el bienestar de los seres sintientes.

A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), la jornada se realizará de 9:00 a 14:00 horas en el Centro Comunitario Loma Linda, ubicado en la calle Chaparro Prieto número 159, código postal 25016.

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Durante la actividad se ofrecerán servicios de vacunación antirrábica y desparasitación de manera gratuita. Además, se realizarán esterilizaciones con una cuota de recuperación de 203 pesos.

Para acceder al servicio de esterilización es necesario reservar previamente un espacio mediante el teléfono 844-881-97-35.

$!Ofrecerá CEBISS esterilización, vacunación y desparasitación en Loma Linda.
Ofrecerá CEBISS esterilización, vacunación y desparasitación en Loma Linda. ESPECIAL.

El Gobierno Municipal señaló que el objetivo de acercar estos servicios a las colonias es facilitar a las familias el acceso a acciones preventivas que contribuyan a la salud y bienestar de sus animales de compañía.

Para quienes acudan con felinos, será necesario trasladarlos en una transportadora y llevar una cobija. En el caso de los perros, deberán presentarse con correa y cobija.

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Asimismo, los animales que serán sometidos a esterilización deberán cumplir con un ayuno de ocho horas, durante el cual no deberán consumir alimentos ni agua.

El Gobierno Municipal invitó a las familias de Loma Linda y sectores cercanos a participar en la jornada y aprovechar los servicios disponibles para fortalecer el cuidado responsable de perros y gatos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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