Entrega Javier Díaz incentivos a atletas saltillenses que triunfaron en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo

Durante la entrega de incentivos económicos de 15 mil pesos a cada atleta saltillense que representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el munícipe destacó el orgullo que generan sus resultados y su participación en competencias internacionales rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , aseguró que en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas se mantendrá el respaldo a las y los deportistas de alto rendimiento, al considerar al deporte como una prioridad de su administración.

“Para mí el deporte es y seguirá siendo una prioridad, así como para el gobernador Manolo Jiménez. Muchas felicidades a todas y todos, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo ponen el nombre de Saltillo, Coahuila y México muy en alto en estas competencias que forman parte del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. Gracias por ser además un gran ejemplo para nuestra niñez y juventud”, dijo.

Los estímulos fueron entregados a Matías Grande, Ángela Ruíz y Raúl Tadeo Rodríguez, de tiro con arco recurvo; Sebastián García, de tiro con arco compuesto; Rubén Delgadillo y Ángel Alejandro Valerio, de sóftbol; así como Argelia Rodríguez e Isabel Rodríguez, de rugby.

También recibieron el incentivo Eréndira Barba y Edson Ismael Ramírez, de tiro deportivo; Blas Ruiz, entrenador nacional de tiro deportivo; y Gabriela Rodríguez, de tiro con escopeta, quien actualmente se encuentra fuera de la ciudad.

Díaz González señaló que desde el inicio de su administración se fortaleció la política deportiva municipal, con la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte como organismo descentralizado, con el objetivo de impulsar la actividad física en las colonias, desarrollar nuevos talentos y generar condiciones para alcanzar el alto rendimiento.

El alcalde también destacó la realización, el pasado fin de semana, de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo, evento que, afirmó, fue reconocido por integrantes del Consejo de World Archery.

“Al finalizar se acercaron el presidente y miembros del Consejo del World Archery, y me dijeron que por mucho ha sido la mejor copa del mundo, destacando la calidez del público y las gradas llenas en todo momento. Buscaremos junto con el gobernador Manolo Jiménez seguir trayendo eventos importantes como este a la capital de Coahuila”, refirió.