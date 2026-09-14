Entrega Javier Díaz incentivos a atletas saltillenses que triunfaron en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo

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Saltillo
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    Entrega Javier Díaz incentivos a atletas saltillenses que triunfaron en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo
    Los atletas saltillenses destacaron con resultados internacionales, al regresar con al menos una medalla de la competencia. CORTESÍA

El Ayuntamiento entregó incentivos de 15 mil pesos a cada deportista local que representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas se mantendrá el respaldo a las y los deportistas de alto rendimiento, al considerar al deporte como una prioridad de su administración.

Durante la entrega de incentivos económicos de 15 mil pesos a cada atleta saltillense que representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el munícipe destacó el orgullo que generan sus resultados y su participación en competencias internacionales rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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“Para mí el deporte es y seguirá siendo una prioridad, así como para el gobernador Manolo Jiménez. Muchas felicidades a todas y todos, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo ponen el nombre de Saltillo, Coahuila y México muy en alto en estas competencias que forman parte del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. Gracias por ser además un gran ejemplo para nuestra niñez y juventud”, dijo.

Los estímulos fueron entregados a Matías Grande, Ángela Ruíz y Raúl Tadeo Rodríguez, de tiro con arco recurvo; Sebastián García, de tiro con arco compuesto; Rubén Delgadillo y Ángel Alejandro Valerio, de sóftbol; así como Argelia Rodríguez e Isabel Rodríguez, de rugby.

También recibieron el incentivo Eréndira Barba y Edson Ismael Ramírez, de tiro deportivo; Blas Ruiz, entrenador nacional de tiro deportivo; y Gabriela Rodríguez, de tiro con escopeta, quien actualmente se encuentra fuera de la ciudad.

Díaz González señaló que desde el inicio de su administración se fortaleció la política deportiva municipal, con la creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte como organismo descentralizado, con el objetivo de impulsar la actividad física en las colonias, desarrollar nuevos talentos y generar condiciones para alcanzar el alto rendimiento.

El alcalde también destacó la realización, el pasado fin de semana, de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo, evento que, afirmó, fue reconocido por integrantes del Consejo de World Archery.

“Al finalizar se acercaron el presidente y miembros del Consejo del World Archery, y me dijeron que por mucho ha sido la mejor copa del mundo, destacando la calidez del público y las gradas llenas en todo momento. Buscaremos junto con el gobernador Manolo Jiménez seguir trayendo eventos importantes como este a la capital de Coahuila”, refirió.

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Por su parte, Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), reconoció a las y los atletas mexicanos por su participación en Santo Domingo 2026, donde México obtuvo el primer lugar del medallero con 407 preseas.

“Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, gracias por lo que hacen por su ciudad, su estado y su país. Les reiteramos el compromiso del gobernador Manolo Jiménez para ustedes como deportistas y sus entrenadores. Gracias también, alcalde, por el trabajo en equipo”, refirió.

$!El Gobierno Municipal buscará atraer más competencias internacionales a Saltillo, informó el Alcalde.
El Gobierno Municipal buscará atraer más competencias internacionales a Saltillo, informó el Alcalde. CORTESÍA

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, destacó que todos los atletas saltillenses que acudieron a la competencia regresaron con una medalla.

“Todos los que acudieron trajeron una medalla, felicitarlos y decirles que nos sentimos muy orgullosos de sus resultados y esfuerzo”, dijo.

Durante el acto también estuvieron presentes Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, y José Roberto Martínez Salinas, síndico presidente de la Comisión de Espectáculos, Recreación y Deportes del Ayuntamiento de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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