Saltillo: Llevarán pláticas de prevención a Secundaria 74 tras riña entre estudiantes

De acuerdo con la corporación, personal de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito sostuvo una reunión con la directora Silvia Sifuentes Galván y el subdirector Francisco Javier Martínez para acordar las acciones que se llevarán a cabo en la institución.

Luego de una riña entre alumnos de la Escuela Secundaria 74, ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementará una serie de pláticas preventivas dirigidas a estudiantes y docentes del plantel.

El titular de la Dirección de Proximidad Social, Alexis Morales Hernández, informó que las actividades comenzarán el próximo 20 de mayo y estarán enfocadas en temas relacionados con el acoso escolar, el uso de redes sociales y la prevención de adicciones.

“Las charlas serán impartidas a estudiantes y docentes, las cuales estarán enfocadas en la prevención y atención del acoso escolar, problemas y consecuencias del mal uso de redes sociales, así como en la prevención de adicciones”, señaló.

Según la Comisaría, durante lo que va de 2026 se han impartido pláticas de prevención del delito en más de 130 planteles educativos de Saltillo.

La dependencia también puso a disposición de escuelas y padres de familia el teléfono 844-311-74-76 para solicitar este tipo de actividades preventivas en instituciones educativas.