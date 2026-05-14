Saltillo: Llevarán pláticas de prevención a Secundaria 74 tras riña entre estudiantes

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    Saltillo: Llevarán pláticas de prevención a Secundaria 74 tras riña entre estudiantes
    Proximidad Social acudió a la Secundaria para coordinar las pláticas preventivas que iniciarán el próximo 20 de mayo. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad de Saltillo iniciará el 20 de mayo una serie de charlas sobre acoso escolar, redes sociales y adicciones

Luego de una riña entre alumnos de la Escuela Secundaria 74, ubicada en la colonia Ignacio Zaragoza, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementará una serie de pláticas preventivas dirigidas a estudiantes y docentes del plantel.

De acuerdo con la corporación, personal de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito sostuvo una reunión con la directora Silvia Sifuentes Galván y el subdirector Francisco Javier Martínez para acordar las acciones que se llevarán a cabo en la institución.

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El titular de la Dirección de Proximidad Social, Alexis Morales Hernández, informó que las actividades comenzarán el próximo 20 de mayo y estarán enfocadas en temas relacionados con el acoso escolar, el uso de redes sociales y la prevención de adicciones.

“Las charlas serán impartidas a estudiantes y docentes, las cuales estarán enfocadas en la prevención y atención del acoso escolar, problemas y consecuencias del mal uso de redes sociales, así como en la prevención de adicciones”, señaló.

Según la Comisaría, durante lo que va de 2026 se han impartido pláticas de prevención del delito en más de 130 planteles educativos de Saltillo.

La dependencia también puso a disposición de escuelas y padres de familia el teléfono 844-311-74-76 para solicitar este tipo de actividades preventivas en instituciones educativas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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