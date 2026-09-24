Crece 4.5% el porcentaje de niños de entre 6 y 14 años que no saben leer y escribir en Coahuila

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    Crece 4.5% el porcentaje de niños de entre 6 y 14 años que no saben leer y escribir en Coahuila
    Coahuila ocupa el lugar 11 a nivel nacional en población de 6 a 14 años con dificultades de lectura y escritura. IA
Armando Ríos
por Armando Ríos

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La Encuesta Intercensal 2025 reportó un aumento en el porcentaje de menores de 6 a 14 años que no saben leer ni escribir en Coahuila

La edición de la Encuesta Intercensal 2025 publicada por el INEGI dio a conocer que en Coahuila subió el porcentaje de menores de entre 6 y 14 años de edad que no saben leer ni escribir.

Mientras que en Coahuila el índice poblacional estimado incrementó en un ocho por ciento desde el 2020, la Encuesta Intercensal reveló que, a la par, las aptitudes de los niños en materia de lectura y escritura se vieron perjudicadas.

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Esta encuesta sirve para que, además de que exista un estimado sobre el índice poblacional, las autoridades generen políticas públicas a partir de las problemáticas identificadas en la misma, incluyendo las que se desarrollan en el aspecto de la educación.

De acuerdo con los datos, al final del 2025, Coahuila tenía un estimado poblacional de 527 mil 308 niños y adolescentes que tienen entre seis y 14 años de edad.

Aunque este índice incluye a personas en los primeros años de su educación básica, la Encuesta indica que al menos un 10.74 por ciento del total no saben leer ni escribir.

Este indicador creció en al menos 4.5 por ciento en comparación con el indicador porcentual frente al total de la población de esa edad, que se arrojó en la última Encuesta Intercensal del 2015, cuando se identificó que un 6.23 por ciento de esa población no sabían leer ni escribir.

A decir de la Encuesta, de un total de 30 mil 988 niños de ese rango de edad que se encontraban en esa situación en el 2015, para el 2025 este cálculo fue de 56 mil 632 personas.

Según la Encuesta, Coahuila ocupa el lugar número 11 con mayor población de niños en ese rango que no saben leer ni escribir.

Los datos dicen que los 10 primeros lugares los ocupa Chiapas con 17.71 por ciento, Guerrero con 13.58, Baja California Sur con 12.66, Michoacán con 11.84, Campeche con 11.22, al igual que Sonora, Zacatecas con 11.01, Chihuahua con 10.81, Guanajuato con 10.78 y Oaxaca con 10.75 por ciento.

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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