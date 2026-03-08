Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo

Saltillo
/ 8 marzo 2026
    El afectado quedó tendido en el pavimento luego del accidente.
El afectado presentó una herida en la pierna derecha, pero se trasladó por sus propios medios a un centro médico

Un joven se metió en problemas con su amigo luego de chocar la motocicleta que le había prestado para ir de compras al mercado de la colonia Universidad Pueblo.

El conductor terminó impactándose contra una camioneta en el bulevar Otilio González y Antonio Casso, donde el afectado, identificado como José N., de 31 años de edad, quedó tendido sobre el pavimento.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre circulaba en una motocicleta marca Italika con dirección al poniente sobre el bulevar Otilio González. Al llegar a la altura del mercado, aseguró que se le atravesó una camioneta Blazer color verde.

El vehículo realizó una vuelta en “U” y recibió un golpe en el costado derecho por parte de la motocicleta. El tripulante de la moto cayó y derrapó varios metros, por lo que testigos solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron únicamente elementos de Tránsito Municipal, quienes orientaron al afectado para que se trasladara por sus propios medios a la Cruz Roja.

Mientras tanto, el presunto responsable no fue detenido, ya que huyó del lugar.

