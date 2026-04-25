Saltillo: madre encuentra a su hijo sin vida en vivienda; pide apoyo para funeral

Una madre fue en búsqueda de su hijo y se llevó la desagradable sorpresa de localizarlo pendiendo del marco de una puerta en un domicilio en la calle 29, entre las calles 14 y 16, de la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo. Minutos antes de las 11:00 horas, Martha ¨N¨, de 57 años, acudió en búsqueda de su hijo, José Ángel ¨N¨, de 41 años, de quien no sabía nada desde la tarde del viernes.

La mujer, quien vive cerca de la casa donde fue hallado, acudió al predio en busca de su hijo; ingresó hasta el fondo del lugar y se llevó la sorpresa de encontrarlo suspendido en la puerta. Dio aviso a los vecinos, quienes fueron los que reportaron la situación al número de emergencias 911, desde donde se envió una ambulancia y elementos de seguridad municipal al lugar.

La mujer señaló que su hijo, José Ángel, tenía 10 días de haber salido de un anexo, ya que desde hace 20 años era adicto a distintas sustancias. Indicó que había notado que ya no podía con la situación y que ella también se encontraba cansada de verlo en esas condiciones. Paramédicos de la Cruz Roja que arribaron al sitio confirmaron el deceso, señalando que tenía entre 4 y 8 horas sin vida. Posteriormente, el área fue acordonada por oficiales municipales en espera de las autoridades ministeriales.

Una vez que arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, se realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios por parte de peritos, para posteriormente proceder con el levantamiento del cuerpo. Finalmente, la mujer solicitó apoyo a la ciudadanía, ya que indicó que no cuenta con empleo ni recursos económicos para cubrir los gastos funerarios de su hijo.