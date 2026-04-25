Saltillo: madre encuentra a su hijo sin vida en vivienda; pide apoyo para funeral

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Saltillo: madre encuentra a su hijo sin vida en vivienda; pide apoyo para funeral
    Elementos de seguridad municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron a un domicilio de la colonia Lomas de Zapalinamé tras el reporte de una persona sin vida, donde confirmaron el fallecimiento de un hombre de 41 años. ULISES MARTÍNEZ

El hombre tenía alrededor de 10 días de haber salido de un anexo y presentaba antecedentes de consumo de sustancias, según informó su madre

Una madre fue en búsqueda de su hijo y se llevó la desagradable sorpresa de localizarlo pendiendo del marco de una puerta en un domicilio en la calle 29, entre las calles 14 y 16, de la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo.

Minutos antes de las 11:00 horas, Martha ¨N¨, de 57 años, acudió en búsqueda de su hijo, José Ángel ¨N¨, de 41 años, de quien no sabía nada desde la tarde del viernes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llega-sin-vida-septuagenario-a-la-estacion-de-bomberos-de-saltillo-NF20254823
$!De acuerdo con los primeros reportes, el hombre tenía varias horas sin vida al momento de ser revisado por paramédicos que acudieron tras el llamado al 911.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre tenía varias horas sin vida al momento de ser revisado por paramédicos que acudieron tras el llamado al 911. ULISES MARTÍNEZ

La mujer, quien vive cerca de la casa donde fue hallado, acudió al predio en busca de su hijo; ingresó hasta el fondo del lugar y se llevó la sorpresa de encontrarlo suspendido en la puerta.

Dio aviso a los vecinos, quienes fueron los que reportaron la situación al número de emergencias 911, desde donde se envió una ambulancia y elementos de seguridad municipal al lugar.

La mujer señaló que su hijo, José Ángel, tenía 10 días de haber salido de un anexo, ya que desde hace 20 años era adicto a distintas sustancias. Indicó que había notado que ya no podía con la situación y que ella también se encontraba cansada de verlo en esas condiciones.

Paramédicos de la Cruz Roja que arribaron al sitio confirmaron el deceso, señalando que tenía entre 4 y 8 horas sin vida. Posteriormente, el área fue acordonada por oficiales municipales en espera de las autoridades ministeriales.

$!El área fue acordonada por autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes en el lugar.
El área fue acordonada por autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Una vez que arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, se realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios por parte de peritos, para posteriormente proceder con el levantamiento del cuerpo.

Finalmente, la mujer solicitó apoyo a la ciudadanía, ya que indicó que no cuenta con empleo ni recursos económicos para cubrir los gastos funerarios de su hijo.

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