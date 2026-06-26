Saltillo mantiene coordinación entre corporaciones para reforzar la seguridad

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    Saltillo mantiene coordinación entre corporaciones para reforzar la seguridad
    La reunión congregó a corporaciones y dependencias de los tres órdenes de gobierno para evaluar el trabajo realizado en la ciudad. CORTESÍA

Durante la reunión ordinaria, el alcalde Javier Díaz pidió mantener el trabajo conjunto con autoridades estatales y federales para fortalecer las labores de prevención y reacción

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Saltillo, durante la reunión ordinaria de seguridad se instruyó mantener la coordinación entre corporaciones e instituciones de los tres órdenes de gobierno para reforzar las labores de prevención y reacción en la ciudad.

Según el Gobierno Municipal, durante la sesión el alcalde Javier Díaz González señaló que la coordinación con dependencias estatales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ha sido un factor para los resultados en materia de seguridad. “En el tema de seguridad, ni un paso atrás y toda la coordinación con las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Este tema es la prioridad de prioridades, porque es lo que ha permitido mantener a Saltillo y a Coahuila competitivos”, expresó.

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De acuerdo con la información difundida, también se solicitó mantener el ritmo de trabajo durante el segundo semestre del año, con acciones preventivas y de reacción en apoyo a la comunidad.

Asimismo, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que se reforzaron los operativos y patrullajes en todos los sectores de la ciudad y que los responsables de los distintos agrupamientos presentaron un balance de las acciones realizadas en los últimos días, además de revisar las estrategias de prevención y reacción.

”Así vamos a seguir trabajando todos los días en los diferentes sectores de la ciudad para mantener la paz y la tranquilidad de las familias saltillenses, como nos lo ha solicitado el alcalde Javier Díaz”, afirmó Garza Félix, según el comunicado.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Poder Judicial del Estado y distintas corporaciones e instituciones de seguridad y procuración de justicia, además de dependencias municipales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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