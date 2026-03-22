¿Tienes auto eléctrico? Coahuila, fuera del top por electrolineras, pese a obligación por ley

A pesar de que en Coahuila es obligatorio por ley que se instalen electrolineras en nuevos establecimientos públicos y comerciales, la entidad se encuentra fuera de los primeros 10 lugares en cuanto a este tipo de estaciones. Registros públicos de la CFE expusieron que en el estado hay actualmente 46 estaciones de carga para automóviles eléctricos, lejos de aquellos que más han acumulado. La lista la lidera la Ciudad de México con 379, seguida de Jalisco con 228, Estado de México con 187, Nuevo León con 124 y Guanajuato con 108.

Los primeros 10 sitios los completan Puebla con 97, Baja California con 76, Querétaro con 70, Quintana Roo con 66 y Morelos con 62. La CFE también registra que en total en Coahuila existen 104 cargadores totales distribuidos en las 46 estaciones, siendo la Mexico Supercharger ubicada en Ramos Arizpe la más grande con seis cargadores. Los registros ubican que Saltillo es el municipio del estado con más estaciones con 17, seguido de Torreón con 14, Monclova y Ramos Arizpe con cuatro cada uno. Registra también dos en Parras, dos en Piedras Negras, una en Sabinas, una en Arteaga y otra más en Zaragoza. OBLIGACIÓN POR LEY DESDE 2024 Desde el 2024, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Coahuila obliga en su artículo 119 Ter a que los establecimientos públicos y privados cuenten con al menos una electrolinera. “La construcción de un nuevo espacio, plaza comercial, hotel y edificios públicos, sea de carácter público o privado, deberán contar en las inmediaciones de sus instalaciones con cajones de estacionamiento que cuenten con al menos una electrolinera o estación de red eléctrica, que permitan la carga de autos eléctricos y de vehículos híbridos recargables”, dicta desde enero del 2024 la legislación.

Asimismo expone que es responsabilidad de los municipios supervisar que las nuevas construcciones cumplan con estos requerimientos. “En caso de incumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la autoridad municipal competente, demandará ante el Juzgado con Especialización Ambiental. El Juzgado llevará el juicio correspondiente para que resuelva lo que haya lugar”, concluye el mencionado artículo.

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