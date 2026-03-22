Coahuila: ¿Usas pantallas o el celular frente a tus hijos? Puede interferir con el desarrollo de los menores

El uso de teléfonos móviles y otros dispositivos frente a los hijos, un fenómeno conocido como tecnointerferencia, se ha vuelto cada vez más común en la vida cotidiana. Sin embargo, estudios recientes advierten que esta práctica puede afectar la calidad de la interacción entre padres e hijos, un factor clave para el desarrollo infantil. Una investigación publicada en la revista científica Frontiers in Psychology, titulada “Effects of digital and non-digital parental distraction on parent-child interaction and communication”, analizó cómo diferentes tipos de distracción parental influyen en la comunicación con los niños. El estudio fue realizado por especialistas de la University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland y la University of Lausanne.

Los resultados muestran que cuando los padres utilizan pantallas cerca de sus hijos las interacciones disminuyen y los adultos se vuelven menos receptivos a las señales comunicativas del niño. El estudio también encontró que el deterioro de la interacción ocurre incluso cuando la distracción no es digital, como responder un cuestionario en papel. La investigación explica que las interacciones entre padres e hijos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de los niños pues a través de estos intercambios cotidianos los pequeños desarrollan habilidades sociales, emocionales y lingüísticas, además de construir vínculos de apego seguros con sus cuidadores. Uno de los elementos clave de estas relaciones es la sensibilidad parental, es decir, la capacidad de los padres para detectar, interpretar y responder a las señales del niño. Cuando la atención del adulto se desvía hacia una pantalla u otra actividad, esa capacidad de respuesta disminuye. También se ha observado que la tecnointerferencia puede asociarse con más conflictos entre padres e hijos, comportamientos negativos hacia los menores e incluso insatisfacción de los adultos respecto al tiempo que comparten con ellos. Las investigaciones muestran que los niños también reaccionan a estas interrupciones. Cuando la madre utiliza una pantalla durante la interacción, los pequeños tienden a mostrar más emociones negativas y menos afecto positivo.

En otros casos, los niños incrementan conductas para llamar la atención de sus padres cuando perciben que estos están distraídos con el teléfono. Incluso estudios experimentales han encontrado que la tecnointerferencia puede provocar cambios fisiológicos en los bebés, como el aumento de la frecuencia cardíaca, lo que sugiere que este contexto puede resultar estresante. Además, señala que la comunicación directa con los padres también es crucial para el desarrollo del lenguaje. Diversos estudios han demostrado que los niños cuyos padres les hablan con mayor frecuencia desarrollan vocabularios más amplios y crecen lingüísticamente más rápido. Según los hallazgos, los niños de dos años tenían menos probabilidades de aprender una palabra nueva cuando el padre era interrumpido por una llamada telefónica de apenas 30 segundos, en comparación con aquellos cuyos padres no fueron distraídos durante la interacción. Hallazgos similares se reportan en otro estudio publicado en JAMA Pediatrics, titulado “Screen Time and Parent-Child Talk When Children Are Aged 12 to 36 Months”. La investigación concluyó que el tiempo frente a pantallas en el hogar puede reducir las oportunidades de conversación entre adultos y niños, un factor esencial para un entorno familiar rico en lenguaje.

Pese a la preocupación que suele generar el uso de pantallas, los investigadores señalan que el problema central podría no ser únicamente la tecnología. Los resultados del estudio sugieren que cualquier distracción puede afectar la interacción con los niños si desvía la atención del adulto.

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