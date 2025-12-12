Saltillo: Más de 123 mil ciudadanos vigilan su ciudad a través de grupos de seguridad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que la ciudad cuenta actualmente con una red de más de 123 mil personas que participan activamente en labores de vigilancia ciudadana, convirtiéndose en la más grande del país.

Esta estructura se consolidó durante el primer año de administración mediante el trabajo coordinado de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya prioridad ha sido fortalecer la relación entre autoridades y habitantes.

Díaz González destacó que la seguridad es “la prioridad de prioridades”, por lo que se ha mantenido una coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y diversas instituciones de seguridad, sumando además la colaboración directa de la población.

Explicó que los más de 123 mil participantes están organizados en 600 grupos de WhatsApp, los cuales son atendidos las 24 horas del día por personal especializado de la corporación.

“Las y los monitoristas se mantienen atentos para atender los reportes que emite la ciudadanía y dar respuesta lo más pronto posible en el sector correspondiente”, puntualizó.

Como parte de las innovaciones implementadas este año, el alcalde recordó el lanzamiento del Chat Bot de seguridad, herramienta pionera en México que permite realizar reportes de manera inmediata y confidencial, facilitando la comunicación directa con la Comisaría.

“Con esto le damos más opciones a las y los saltillenses de emitir sus reportes y mantener contacto directo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, detalló.

Finalmente, Javier Díaz invitó a la población a integrarse a los grupos ciudadanos de seguridad y a registrar el Chat Bot en el número 844-893-09-09, con el objetivo de fortalecer la participación social y mantener un Saltillo más seguro para todas y todos.