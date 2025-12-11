Integran a nuevos elementos en el operativo navideño, en Saltillo

Elementos recién graduados de la Academia de Policía Municipal fueron asignados a la Zona Centro durante la temporada decembrina para reforzar la seguridad de comercios y visitantes, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al dar indicaciones a los nuevos elementos y a integrantes de agrupamientos especializados, Garza Félix recordó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera coordinada con la ciudadanía, especialmente con los comercios de la zona.

El Comisionado estuvo acompañado por Juan Antonio Aguirre Valdez y Salvador Rodríguez Saade, presidente y director de CANACO Saltillo, respectivamente; así como por Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, y mandos de la Policía Municipal.

Hace unos días, el alcalde Javier Díaz reforzó el estado de fuerza de la Comisaría con 100 elementos, 51 mujeres y 49 hombres, que conforman la primera y segunda generación de la Academia de Policía.