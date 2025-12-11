Integran a nuevos elementos en el operativo navideño, en Saltillo

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Integran a nuevos elementos en el operativo navideño, en Saltillo
    Elementos reforzarán vigilancia en plazas comerciales, corredores bancarios, comercios, cajeros automáticos, entradas de la ciudad y colonias. FOTO: CORTESÍA

Elementos trabajan de manera coordinada con la ciudadanía y comercios locales

Elementos recién graduados de la Academia de Policía Municipal fueron asignados a la Zona Centro durante la temporada decembrina para reforzar la seguridad de comercios y visitantes, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al dar indicaciones a los nuevos elementos y a integrantes de agrupamientos especializados, Garza Félix recordó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera coordinada con la ciudadanía, especialmente con los comercios de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerda Alcalde de Saltillo trabajo permanente con García Harfuch

El Comisionado estuvo acompañado por Juan Antonio Aguirre Valdez y Salvador Rodríguez Saade, presidente y director de CANACO Saltillo, respectivamente; así como por Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, y mandos de la Policía Municipal.

Hace unos días, el alcalde Javier Díaz reforzó el estado de fuerza de la Comisaría con 100 elementos, 51 mujeres y 49 hombres, que conforman la primera y segunda generación de la Academia de Policía.

$!El estado de fuerza se reforzó recientemente con 100 nuevos elementos (51 mujeres y 49 hombres).
El estado de fuerza se reforzó recientemente con 100 nuevos elementos (51 mujeres y 49 hombres). FOTO: CORTESÍA

Durante su presencia en la Alameda, Garza Félix supervisó la participación de cuerpos de seguridad como la Policía Municipal, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, Policía Cibernética, agrupamientos Violeta y Policía Montada, Binomios Caninos K9, y Policía Turística.

“Es muy importante estar atentos a la ciudadanía y auxiliarlos en lo que requieran. Este operativo se lleva a cabo con la totalidad del estado de fuerza de la Comisaría para cubrir la ciudad”, señaló el Comisionado.

El operativo de Navidad y fin de año abarca plazas comerciales, corredores bancarios, comercios, cajeros automáticos, entradas de la ciudad y colonias.

Garza Félix recordó a la población que puede comunicarse ante cualquier situación de riesgo a los números de emergencia 9.1.1, 414.11.14 de la Policía Municipal, al Chat Bot 844.893.09.09 y a los grupos de WhatsApp de seguridad.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’