Integran a nuevos elementos en el operativo navideño, en Saltillo
Elementos trabajan de manera coordinada con la ciudadanía y comercios locales
Elementos recién graduados de la Academia de Policía Municipal fueron asignados a la Zona Centro durante la temporada decembrina para reforzar la seguridad de comercios y visitantes, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al dar indicaciones a los nuevos elementos y a integrantes de agrupamientos especializados, Garza Félix recordó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se trabaja de manera coordinada con la ciudadanía, especialmente con los comercios de la zona.
El Comisionado estuvo acompañado por Juan Antonio Aguirre Valdez y Salvador Rodríguez Saade, presidente y director de CANACO Saltillo, respectivamente; así como por Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, y mandos de la Policía Municipal.
Hace unos días, el alcalde Javier Díaz reforzó el estado de fuerza de la Comisaría con 100 elementos, 51 mujeres y 49 hombres, que conforman la primera y segunda generación de la Academia de Policía.
Durante su presencia en la Alameda, Garza Félix supervisó la participación de cuerpos de seguridad como la Policía Municipal, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, Policía Cibernética, agrupamientos Violeta y Policía Montada, Binomios Caninos K9, y Policía Turística.
“Es muy importante estar atentos a la ciudadanía y auxiliarlos en lo que requieran. Este operativo se lleva a cabo con la totalidad del estado de fuerza de la Comisaría para cubrir la ciudad”, señaló el Comisionado.
El operativo de Navidad y fin de año abarca plazas comerciales, corredores bancarios, comercios, cajeros automáticos, entradas de la ciudad y colonias.
Garza Félix recordó a la población que puede comunicarse ante cualquier situación de riesgo a los números de emergencia 9.1.1, 414.11.14 de la Policía Municipal, al Chat Bot 844.893.09.09 y a los grupos de WhatsApp de seguridad.