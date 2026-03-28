Saltillo mejora espacios públicos con brigadas ‘Aquí andamos’

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de las brigadas del programa “Aquí andamos”, llevó a cabo labores de mantenimiento en la plaza pública de la colonia Australia, al sur de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios funcionales, seguros y adecuados para la convivencia familiar. El alcalde Javier Díaz González informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizaron trabajos de pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, como parte de una intervención integral para revitalizar este espacio.

Detalló que las acciones se ejecutaron en el área ubicada entre las calles 4, 6 y el bulevar Enrique Martínez y Martínez, lo que no solo mejora la imagen urbana, sino que también contribuye a prolongar la vida útil de la infraestructura y a reforzar la seguridad de quienes utilizan diariamente el lugar.

El Edil destacó que este tipo de intervenciones se replican en distintos puntos de la ciudad, con renovación de colores en resbaladillas, columpios y estructuras metálicas, así como restauración de bancas en colonias como Las Haciendas, El Toreo, María de León, La Madrid, Hacienda Narro y Teresitas, entre otras. Como parte de las acciones complementarias, el municipio intensificó el retiro de publicidad irregular en la vía pública, especialmente en la zona centro, mediante un trabajo coordinado entre dependencias municipales e instituciones educativas.

Estas labores incluyen la limpieza de anuncios en paredes de viviendas, comercios y mobiliario urbano en vialidades como Benito Juárez, Nicolás Bravo, Manuel Pérez Treviño, Xicoténcatl y Juan Aldama. Asimismo, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realiza trabajos de mantenimiento y riego en áreas verdes, particularmente en la glorieta dedicada a Venustiano Carranza, en la entrada norte de la ciudad. El alcalde reiteró su compromiso de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos en beneficio de la ciudadanía, e invitó a utilizar el chatbot “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para reportar servicios municipales.

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