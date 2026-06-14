Cruza ebrio sin precaución y termina hospitalizado tras ser atropellado en Saltillo

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    Cruza ebrio sin precaución y termina hospitalizado tras ser atropellado en Saltillo
    Testigos del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar que el peatón permanecía tendido sobre la carpeta asfáltica, en medio de la vialidad. MARTÍN ROJAS

El conductor del automóvil fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades derivadas del accidente

Un hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad resultó lesionado tras ser atropellado por un automovilista cuando intentaba cruzar sin precaución el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Loma Bonita, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el hombre caminaba sobre el bulevar antes mencionado en aparente estado de ebriedad. De manera repentina intentó cruzar la vialidad; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba, lo hizo sin tomar las debidas precauciones, siendo atropellado por el conductor de un vehículo de la marca Dodge, modelo Attitude.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dormita-al-volante-y-vuelca-auto-deportivo-dentro-de-un-canal-pluvial-en-saltillo-EH21375302
$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica especializada.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica especializada. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades correspondientes, pues el hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, en medio de la vialidad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación con el fin de prevenir otro accidente.

$!Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar sin precaución el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Loma Bonita, durante la madrugada de este domingo.
Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar sin precaución el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Loma Bonita, durante la madrugada de este domingo. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para valorar al lesionado, quien fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica.

En cuanto al conductor, debido a que en el accidente resultó una persona lesionada, quedó detenido y el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.

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