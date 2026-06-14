Cruza ebrio sin precaución y termina hospitalizado tras ser atropellado en Saltillo

Un hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad resultó lesionado tras ser atropellado por un automovilista cuando intentaba cruzar sin precaución el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Loma Bonita, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el hombre caminaba sobre el bulevar antes mencionado en aparente estado de ebriedad. De manera repentina intentó cruzar la vialidad; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba, lo hizo sin tomar las debidas precauciones, siendo atropellado por el conductor de un vehículo de la marca Dodge, modelo Attitude.