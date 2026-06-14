Cruza ebrio sin precaución y termina hospitalizado tras ser atropellado en Saltillo
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El conductor del automóvil fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades derivadas del accidente
Un hombre que se encontraba en evidente estado de ebriedad resultó lesionado tras ser atropellado por un automovilista cuando intentaba cruzar sin precaución el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Loma Bonita, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el hombre caminaba sobre el bulevar antes mencionado en aparente estado de ebriedad. De manera repentina intentó cruzar la vialidad; sin embargo, debido a las condiciones en las que se encontraba, lo hizo sin tomar las debidas precauciones, siendo atropellado por el conductor de un vehículo de la marca Dodge, modelo Attitude.
Testigos de lo ocurrido solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades correspondientes, pues el hombre quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, en medio de la vialidad.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación con el fin de prevenir otro accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para valorar al lesionado, quien fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica.
En cuanto al conductor, debido a que en el accidente resultó una persona lesionada, quedó detenido y el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.