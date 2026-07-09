Saltillo: Menor no hace alto, provoca choque y vuelca en Los Pastores

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    Saltillo: Menor no hace alto, provoca choque y vuelca en Los Pastores
    La camioneta Toyota Tacoma terminó volcada fuera de la vialidad tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: Menor no hace alto, provoca choque y vuelca en Los Pastores
    Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la adolescente que viajaba como acompañante. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: Menor no hace alto, provoca choque y vuelca en Los Pastores
    La menor lesionada fue valorada en el lugar y no presentó heridas de gravedad. ULISES MARTÍNEZ
    Saltillo: Menor no hace alto, provoca choque y vuelca en Los Pastores
    La camioneta de paquetería circulaba con luz verde cuando ocurrió el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Una adolescente resultó lesionada tras el impacto entre una camioneta particular y una unidad de paquetería en el cruce con Camino al Seminario

Un joven de 17 años, quien conducía una camioneta particular, fue señalado como presunto responsable de un choque con volcadura contra una camioneta de reparto la tarde de este miércoles, en el cruce del bulevar Los Pastores y Camino al Seminario, en Saltillo.

De acuerdo con personal de Tránsito Municipal, el accidente ocurrió cuando la camioneta particular presuntamente no respetó la luz roja del semáforo e ingresó al crucero, atravesándose al paso de la unidad de paquetería, que circulaba con la luz verde.

La camioneta particular, una Toyota Tacoma con placas ES-3614-D, era conducida por Carlos, de 17 años, quien iba acompañado por una joven de 16. Ambos transitaban por Camino al Seminario. Según testigos, el conductor omitió realizar el alto correspondiente antes de incorporarse al cruce.

La otra unidad involucrada era una camioneta Ford de la empresa DHL, conducida por Brayan Alejandro Rubalcaba Orozco, de 21 años. Circulaba sobre el bulevar Los Pastores cuando impactó el costado derecho de la Tacoma, que salió del camino y terminó volcada sobre el toldo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a la acompañante del menor, quien resultó lesionada. Tras ser valorada, se determinó que no presentaba heridas de gravedad, por lo que permaneció en el sitio.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades y coordinar las maniobras de retiro de los vehículos, a fin de restablecer la circulación en la zona.

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